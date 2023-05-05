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الاقتصادي

«الإمارات للمستثمرين» و«بيزنس فرانس» يوقعان مذكرة تفاهم

جمال الجروان وأكسيل بارو يوقعان مذكرة التفاهم (من المصدر)
6 مايو 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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وقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مذكرة تفاهم مع «بيزنس فرانس» الوكالة الوطنية الرائدة لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً.
وقعها من الجانب الإماراتي، جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فيما وقعها من الجانب الفرنسي أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والمناطق الشمالية، ناتالي كينيدي، جان باتيست شوفيل، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، ورافايلا سيلفيتي، مديرة قسم الاستثمارات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، وعدد من ممثلي كلا الجانبين، في مبنى وزارة الاقتصاد في إمارة دبي.
وقال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: تعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ويُعد توقيعنا اليوم مذكرة التفاهم مع بيزنس فرانس إنجازا هاما وخطوة محورية إضافية اتجاه التعاون المتنامي القائم في كافة المجالات، ويأتي تعاوننا كامتداد طبيعي يعكس جهودنا في الاستفادة من عمق العلاقة والأجواء الإيجابية والديناميكية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لإقامة شراكات مجدية لتحفيز مجتمعي الأعمال وتمكين المستثمرين وتحقيق المنفعة المتبادلة.
بدوره قال أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج».

مجلس الإمارات للمستثمرين
الإمارات
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
وكالة بيزنس فرانس
جمال الجروان
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