29 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وفيتنام خلال 2022 بنمو 10.5%

أبوظبي (الاتحاد)

جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لفيتنام على مستوى الدول العربية خلال عام 2022، عبر استحواذها على 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 29 مليار درهم خلال عام 2022 بنمو 10.5% مقارنة مع 2021، حسب معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه مع معالي فوتي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، إن فيتنام تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وتأتي ضمن أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة «الآسيان».

وأكد ابن طوق قوة وتميز العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تطوراً وزخماً في جميع المجالات، في ضوء الاهتمام الكبير لقيادة البلدين الصديقين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لآفاق أوسع وأشمل، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما، ويدعم المصالح المتبادلة.

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفيتنام يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بين الدولتين. حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشروعات المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو الاقتصاد، منها مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتمكين رواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر استدامةً وتنوعاً وابتكاراً».

وناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفيتنامي، وتشجيع زيادة الاستثمارات الإماراتية في السوق الفيتنامي خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام وصل إلى 260 مليون درهم، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

ناقش الوزيران خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والزراعة والأمن الغذائي والضيافة والسياحة، وآليات تسريع المفاوضات الثنائية الرامية إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم العلاقات بين البلدين في النقل الجوي واللوجستي والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، وتشهد حركة الطيران بين البلدين لرحلات الشحن الجوي ونقل الركاب قرابة 80 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية. وأشار الجانب الإماراتي إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم في قطاع الطيران، الذي يشهد نمواً مستمراً حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 56.3% مقارنةً بـ 20.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.