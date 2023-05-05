مؤتمر «دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي» ينطلق 10 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق وزارة التسامح والتعايش فعاليات المؤتمر الدولي «دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» في 10 من مايو الجاري بأرض المعارض بأبوظبي، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 بالعاصمة أبوظبي الذي يحظى برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة حول 170 دولة، ويضم 600 متحدث من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، وذلك في إطار تفعيل مبادرة حكومات العالم حاضنة للتسامح، وتطبيقا للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تركز على بناء الإنسان، وتوفير مستقبل مستدام.

ويشارك بمؤتمر «دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» عدد من الوزراء من مختلف قارات العالم، وقادة الفكر ومتخذي القرار من القطاعات الحكومية حول العالم، ومجلس حكماء المسلمين، والذين يهتمون بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في منظومة العمل الحكومي، ويهدف المؤتمر إلى نقل التجربة الإماراتية في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المؤسسات والوزرات والهيئات الحكومية، التي انطلقت قبل 4 سنوات ضمن برنامج «الحكومة حاضنة للتسامح»، واستحداث سياسات حكومية عالمية داعمة للقيم الإنسانية وعلى رأسها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وقالت عفراء الصابري المدير العام لوزارة التسامح والتعايش، إن المؤتمر يحظى برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، وعدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة.

وأضافت الصابري، أن المؤتمر تنطلق أنشطته بكلمة الافتتاح لمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، ويستعرض من خلالها النموذج الإماراتي المتميز في التسامح والتعايش لاسيما الجهود المبذولة في المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح» والتوجه نحو إطلاقها نحو العالمية بمشاركة واسعة من الحكومات من مختلف دول العالم، حيث تركز المبادرة على تعزيز السياسات والأنظمة الداعمة لاستدامة التسامح والتعايش والقيم الإنسانية في المؤسسات الحكومية.