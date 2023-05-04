برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي للمرافق الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في إمارة أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل.

تنظّم هذا المؤتمر شركة «دي إم جي إيفنتس»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتأتي نسخة المؤتمر لهذا العام بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» خلال العام الجاري، وسيُسهم الحدث في تحفيز استجابة قطاع المرافق للمساعي الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي وتسليط الضوء على دوره المحوري في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع. وسيوفر المؤتمر منصّة رائدة لتقييم التقدّم المتحقّق على هذا الصعيد وتمهيد الطريق للمباحثات والنقاشات المهمة التي ستعقد خلال مؤتمر «كوب 28».

التوازن بين أمن الطاقة وتوفيرها

يتركّز المؤتمر على موضوع تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وسيَجمع أبرز الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرون والمبتكرون، لمناقشة دور قطاع المرافق في قيادة التغيير اللازم لتحقيق الأهداف المناخية الرئيسة.

ويستقبل المؤتمر العالمي للمرافق على مدى ثلاثة أيام وزراء الطاقة، وما يزيد على 10 آلاف متخصّص في القطاع، وألف ممثّل عن الجهات المشاركة و250 متحدّثاً من أبرز خبراء القطاع و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تضيف القيمة لقطاع المرافق، بما في ذلك شركة «إي دي إف»، و«إنجي»، و«بيكر هيوز»، و«هواوي»، و«وستنجهاوس»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، و«أنسالدو إنيرجيا»، و«إكسون موبيل»، و«شنايدر إلكتريك»، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. وتستعرض هذه الشركات منتجاتها وابتكاراتها وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والطاقة النووية وإدارة مصادر المياه وتحليتها.

أبرز قادة قطاع المرافق

ويجمع المؤتمران الاستراتيجي والفني اللذان يتضمّنهما هذا الحدث الوزراء وصنّاع السياسات وأبرز قادة قطاع المرافق، لتبادل الأفكار وتشارك الاستراتيجيات والحلول المبتكرة للتحدّيات الرئيسية التي يواجهها القطاع، والتي تشمل توفير خدمات الطاقة الموثوقة والصديقة للبيئة بأسعار معقولة. ويترأس اللجنة الفنية للمؤتمر الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكّم «ترانسكو»، وهي إحدى شركات البنية التحتية التابعة لمجموعة «طاقة».

ويُركّز منتدى الطاقة النووية الذي يُقام برعاية «أتكنز جلوبال» و«يورنكو» و«وستنجهاوس»، على دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، إلى جانب التركيز على التقنيات الجديدة والناشئة التي تُسهم في رسم مستقبل قطاع الطاقة النووية.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تفخر مجموعة (طاقة) باستضافة قطاع المرافق من مختلف أنحاء العالم في دولة الإمارات مرة أخرى لمؤتمر المرافق العالمي. ويكتسب هذا الاجتماع العالمي مع نظرائنا أهمية أكثر من أيّ وقت مضى، في ظلّ اقتراب موعد استضافة مؤتمر (كوب 28). فهو يستقطب أبرز الجهات الرائدة ضمن مختلف مراحل إضافة القيمة في قطاع المرافق، لتلبية الاحتياجات الملحّة للتصدّي لتغيّر المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، مع تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة في الوقت نفسه».

مرافق منخفضة الكربون

وأضاف: «أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على قيادة سموه ودعمه المستمر للمؤتمر العالمي للمرافق منذ انطلاقه العام الماضي. وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون على مستوى إمارة أبوظبي وخارجها، نتطلع قُدماً إلى الاستفادة من النجاح الذي حقّقه هذا الحدث العام الماضي، ونعتقد أنّ نسخة هذا العام من المؤتمر ستؤدي دوراً محورياً في تمكين قادة القطاع وصنّاع السياسات من التعاون وإقامة المزيد من الشراكات المثمرة».

الخدمات اللوجستية

وقال كريستوفر هدسون، رئيس قطاع الطاقة العالمية لدى شركة «دي إم جي إيفنتس»: «نتطلع إلى عودة المؤتمر العالمي بنسخته الجديدة هذا العام في شهر مايو، إذ تُعدّ أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة والخدمات اللوجستية وبوابة للاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وهو ما يجعلها المدينة المثالية لاستضافة مثل هذا الحدث»