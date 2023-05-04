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الاقتصادي

‏«&e المؤسسات» تستحوذ على حصة الأغلبية في «منصة بيهييف»

‏«&e المؤسسات» تستحوذ على حصة الأغلبية في «منصة بيهييف»
5 مايو 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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أبرمت «&e المؤسسات»، التابعة لـ &e اتفاقية ملزمة تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة الأغلبية في منصة Beehive، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تسعى من خلالها &e المؤسسات إلى الاستفادة من فرص التوسع الواعدة التي تتيحها سوق إقراض هذا القطاع من الشركات. وتعد شركة Beehive، التي تأسست في العام 2014، منصة رائدة في مجال التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان. وكجزء محوري من مهامها تقوم Beehive بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية مع المستثمرين من شتى القطاعات، وتقديم القروض المختلفة لهم. وقد تمكنت الشركة مؤخراً من تحقيق إنجاز هام تمثل بتسهيل قروض وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم. ومن خلال هذا الاستحواذ سيكون بإمكان «&e المؤسسات» تقديم حل إقراض مبتكر لسد الفجوة الائتمانية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي، والتي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار. كما يأتي هذا الاستحواذ ليكون بمثابة خطوة هامة في استراتيجية «&e المؤسسات» للتوسع، والتي تؤكد من خلالها على التزامها بفتح مجالات جديدة للنمو داخل دولة الإمارات والمنطقة، فيما سيمكن هذا الاستحواذ Beehive من تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق عروضها المختلفة.
كما أن هذا الاستحواذ يتوافق مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى أن تصبح الإمارات موطناً لريادة الأعمال بحلول العام 2031.
وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «&e المؤسسات»: «يشكل الاستحواذ على منصة Beehive الرقمية للإقراض الخطوة الثانية في مسيرة «&e المؤسسات» في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك بعد إطلاقها لمنصة UAE Trade Connect في العام 2021. وفي ظل الدور المحوري الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك مهم للاقتصاد، فقد أصبح هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لدعم حاجاتها ومتطلباتها التمويلية». وأضاف: «اليوم، وبالتعاون مع Beehive فقد أصبح بإمكاننا تسريع محفظة أعمالنا في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال هذه المنصة الرقمية المبتكرة».

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