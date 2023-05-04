عبدالله بن طوق يعزز التعاون مع أرمينيا والدومينيك

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي فاهان كيروبيان، وزير الاقتصاد في حكومة جمهورية أرمينيا، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة معالي بن طوق في الدورة التاسعة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة 2023، والتي عقدت في دبي.

وقال معالي ابن طوق: «تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 7 مرات خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بنمو 611% مقارنة مع عام 2021، كما جاءت الإمارات كأكبر شريك تجاري خليجياً والثاني عربياً لأرمينيا خلال عام 2021، حيث استحوذت على أكثر من 90% من تجارة أرمينيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وثلث تجارة أرمينيا مع الدول العربية، وفي المقابل استحوذت أرمينيا على 10% من تجارة الإمارات مع دول «أوراسيا» خلال عام 2022».

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في أرمينيا والـ 11 عالمياً برصيد استثمارات بلغ 130 مليون درهم (35 مليون دولار) مع نهاية عام 2021، في حين وصلت الاستثمارات الأرمينية بالأسواق الإماراتية إلى نحو 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) بنهاية عام 2020.

وفي السياق نفسه، عقد معالي ابن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيتو بيسونو، وزير الصناعة والتجارة في حكومة جمهورية الدومينيكان، لمناقشة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والدومينيكان نمواً بنسبة 59% خلال عام 2022 لتصل إلى 235 مليون درهم (64 مليون دولار) مقارنة مع عام 2021، وكذلك بنسبتي نمو 214% و147% بالمقارنة مع 2020 و2019، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لجمهورية الدومينيكان خلال عام 2021.