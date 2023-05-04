منح «أم الإمارات» جائزة القيادة النسائية العالمية

دبي (الاتحاد)

تكرم القمة العالمية للمرأة 2023، اليوم، الدور الرائد والمستمر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بمنحها جائزة القيادة النسائية العالمية لعام 2023، لالتزامها الدائم بتحسين حياة النساء والفتيات في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

وحول حيثيات منح سموها الجائزة قال المسؤولون «آمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأعوام عديدة أنه عندما يعيش النساء والرجال حياة أفضل يكون هناك تأثير إيجابي مضاعف على المرأة».

من بين الفائزين السابقين بنفس الجائزة عدد من الكوادر المرموقة من بينهم: البروفيسور محمد يونس الفائز بجائزة نوبل ومؤسس بنك جرامين، ومعالي بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة السابق، ومعالي شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الراحل، وفخامة ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة، وفخامة ميشيل باتشيليت الرئيسة السابقة لشيلي، ومعالي فيفيان ريدينغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابقة.