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الاقتصادي

50 شركة يونيكورن من الصين تشارك بملتقى الاستثمار بأبوظبي

50 شركة يونيكورن من الصين تشارك بملتقى الاستثمار بأبوظبي
5 مايو 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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تشارك 50 شركة صينية يونيكورن «الشركات التي تتخطى قيمتها مليار دولار» في فعاليات اللقاء العربي الصيني للاستثمار في شركات اليونيكورن والذي ينعقد على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي تنطلق فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم الاثنين المقبل تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار» وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الشريك الرئيس. ويعكس ملتقى الاستثمار السنوي 2023 دور الإمارات كـ«بوابة الصين إلى العالم» مع زيادة عدد الشركات والمؤسسات المشاركة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في نسخة هذا العام من الملتقى من 8 إلى 10 مايو الحالي في العاصمة أبوظبي ويأتي ذلك مع مناقشة الدولتين مؤخراً تعزيز آفاق التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة. ويهدف اللقاء العربي الصيني المشترك للاستثمار في شركات اليونيكورن إلى مناقشة تعقيدات الاستثمار وتوسيع نطاق شركات اليونيكورن الناجحة في كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة في المحادثات والحلقات النقاشية بهدف توفير استراتيجيات ورؤى قيّمة للمشاركين من المنظمات الدولية والإقليمية والدوائر الحكومية وغرف التجارة ومجالس الأعمال الصناعية وغيرها من المؤسسات المشاركة.
كما يعد الاجتماع الخاص أيضاً منصة مناسبة لشركات اليونيكورن المشاركة من الصين لعرض أفضل مشاريعها الابتكارية وعرض خطط نموها وإمكاناتها على المستثمرين. بالإضافة إلى تكريم الشركاء والجهات الراعية وكبار مزودي الحلول التقنية من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين واستكشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في مجالات التكنولوجيا من خلال جوائز «يونيكورن للتأثير الاجتماعي» كجزء من الحفل الختامي للحدث.

أبوظبي
الإمارات
ملتقى الاستثمار السنوي
ملتقى الاستثمار
الصين
يونيكورن
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