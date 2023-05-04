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الاقتصادي

«سوق أبوظبي» يختتم جولة ترويجية في نيويورك

صورة جماعية للمشاركين في الجولة (من المصدر)
5 مايو 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، جولة ترويجية في نيويورك بالتعاون مع جي بي مورجان، حيث أكد الحدث وجود طلب قوي واهتمام متزايد من المؤسسات بالاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي.
اجتذبت الجولة الترويجية التي استمرت يومين في مدينة نيويورك واختتمت مؤخراً عدداً من كبريات المؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة بمشاركة كبار المسؤولين من سوق أبوظبي للأوراق المالية وجي بي مورجان، إلى جانب مسؤولين من 20 شركة كبرى مدرجة في السوق تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة تريليون درهم. وشهد الحدث حضوراً واسعاً خلال يوميه بوجود أكثر من 60 رئيساً تنفيذياً ومديراً مالياً وقيادات تنفيذية عليا من مؤسسات استثمارية من أنحاء الولايات المتحدة تدير مجتمعة أصولاً بقيمة 5 تريليونات دولار. وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الأسواق المالية في دولة الإمارات بعد الأداء القوي للمؤشرات المرجعية الرئيسية للأسهم المدرجة في السوق خلال العام الماضي. وضم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 50 رئيساً تنفيذياً، ومديراً مالياً، إلى جانب كبار القيادات التنفيذية من بعض أكبر الشركات المدرجة في السوق وأكثرها نشاطاً. 
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يؤكد النجاح الكبير لجولتنا الترويجية في نيويورك قوة أساسيات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، والأداء القوي للشركات الإماراتية الكبرى، وحيوية الأسواق المالية في الدولة، وهو ما يجعلها وجهة متنامية الجاذبية للمؤسسات الاستثمارية الدولية. سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية دعم مسيرة نمو دولة الإمارات والتعريف بالفرص التي توفرها وما تشهده من تحول نحو اقتصاد حيوي ومتنوع من خلال تسريع وتيرة الإدراجات وطرح منتجات مبتكرة جديدة في السوق».
وخلال الجولة الترويجية، شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة في حوالي 200 اجتماع فردي مع المستثمرين، حيث تم تسليط الضوء على رؤية النمو الطموحة للسوق.

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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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