«طاقة أبوظبي» تنظم تداول المواد البترولية

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت دائرة «الطاقة – أبوظبي» بتولِّي مهام تنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.

وتعمل الدائرة على إعداد إطار تنظيمي شامل لتداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، يشمل خمسة مجالات رئيسة، هي: القانون واللوائح التنظيمية، والتنسيق مع الجهات المعنية، والتصريح الفني، والتفتيش ومراقبة الامتثال، وضبط المخالفات.

وتعمل دائرة الطاقة – أبوظبي، في إطار توليها مهام تنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، على تطوير المعايير والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن، حيث تضع الدائرة إطاراً تنظيمياً شاملاً، وتتعاون مع الجهات المعنية بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع المواد البترولية في الإمارة.

وتتولى دائرة الطاقة – أبوظبي مهام السلطة المختصة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي.