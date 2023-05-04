الرئيس التنفيذي لـ«ميرال دستينيشنز» لـ«الاتحاد»: 3000 غرفة فندقية في جزيرة ياس

يوسف العربي (دبي)

ارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في جزيرة ياس إلى أكثر من 3000 غرفة فندقية، بحسب ليام فندلي، الرئيس التنفيذي ﻠـ«ميرال دستينيشنز» شريك العمليات التجارية والترويجية لكل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات في أبوظبي.

وقال في حواره مع «الاتحاد»: «ميرال دستينيشنز» تواصل تركيزها على استقطاب الزوار من السوق المحلية والخليجية والعالمية.

وأوضح أن جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، أعلنت عن تعيين الممثل الأميركي الشهير «جيسون موموا» في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو التوجه للسوق العالمية.

منظومة متكاملة

ولفت إلى أن جزيرة السعديات الغنية بالحياة البحرية والبرية تحقق زيادة مطردة في عدد الزوار مع زيادة الوعي السياحي بأهمية هذه الوجهة الخلابة.

وحول دور جزيرة السعديات في دعم خطة إمارة أبوظبي لاستقطاب 24 مليون زائر خلال عام 2023 قال فندلي إن جزيرتي ياس والسعديات تعملان ضمن منظومة سياحية متكاملة بإشراف هيئة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن «ميرال دستينيشنز» تعمل من خلال مكاتبها الخارجية على طرح منتجات وعروض وباقات متكاملة لزيارة معالم الإمارة كما أن السوق المحلية تبقى الأكثر أهمية لجزيرتي ياس والسعديات.

وقال، إن جزيرة ياس رسخت مكانتها العالمية من خلال الوجهات المهمة بالجزيرة مثل عالم فيراري وياس ووتر ورلد فضلاً عن الافتتاح المرتقب للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» في 23 مايو 2023.

التسويق الخارجي

وحول استراتيجية التسويق الخارجي لجزيرتي ياس والسعديات أكد فندلي أن النمو الحقيقي لجزيرة ياس يأتي من السوق الدولية وإن الشق الأول من هذه الاستراتيجية يعتمد على منح زوار الفنادق في جزيرة ياس والسعديات باقات ترفيهية مدمجة.

ونوه أنه بالنسبة إلى الشق العالمي تعمل «ميرال دستينيشنز» مع مكاتبها الخارجية للترويج للجزيرتين كما أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن إطلاق حملة تسويقية جديدة تستهدف العملاء من الهند بعنوان «ياس وجهة مميزة» بالتعاون مع نجم بوليوود الشهير «رانفير سينج».

وشملت الحملة إطلاق مقطع فيديو يصوِّر الفنان رانفير في رحلة تشويقية يجوب خلالها جزيرة ياس ويستعرض مرافقها الترفيهية وعروضها الفريدة.

وأشار إلى أن السوق الخليجية من أهم الأسواق الخارجية حيث تعد السعودية والبحرين والكويت من أكثر الأسواق المصدرة للزوار كما جرى الاستثمار في الترويج السياحي في السوق الصينية التي استعادت 50% من زخمها مقارنة ما قبل الجائحة متوقعاً عودتها بقوة بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه جرى الاستثمار في روسيا التي شهدت حضوراً قوياً فضلاً عن انجلترا وإسرائيل وتهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة أعداد الزوار القادمين من هذه الأسواق.

جوائز عالمية

قال ليام فندلي، إن الجوائز التي حصلت عليها جزيرتا ياس والسعديات خلال الفترة الماضية تؤكد أن السعديات من أفضل الخيارات العالمية، كما تمكنت جزيرة ياس من ترسيخ مكانتها لجميع الزوار.

وأضاف: «حصد الجوائز يعد جزءاً مهماً من استراتيجيتنا حيث فزنا بأكثر من 85 جائزة لمنتجاتنا السياحية في العام الماضي، ومن بين تلك الجوائز البارزة فوز جزيرة السعديات بـ«الشاطئ الأفضل» في الشرق الأوسط.

وتتمتع جزيرة السعديات بمختلف المقومات التي تجعل منها وجهة سياحية مميزة، حيث تحتضن الجزيرة متحف اللوفر أبوظبي، فضلاً عن امتلاكها أجمل الشواطئ على مستوى العالم مع رمالها البيضاء المميزة.

ويستند بدوره إلى مفهوم الوجهة السياحية المتكاملة بشعار «جزيرة واحدة.. وأكثر من حكاية» لامتلاكها المتاحف والفنادق والشواطئ، كما إنها قريبة من جزيرة ياس وهو الأمر الذي يعزز تنافسيتها ويؤكد تكاملها، حيث يمكن للسائح الاستمتاع بالإقامة في فنادق الجزيرة وزيادة الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمتاحف وممشى السعديات على أن يقوم السائح في اليوم التالي بزيارة «جزيرة ياس» وزيارة «عالم فراري» و«ورنر براذرز» و«ياس وتر وورلد» أو «ياس باي».