«الدولية لسياحة الحوافز» تُعيد إطلاق مقر فرعها الإقليمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق مقر الفرع الإقليمي للجمعية الدولية لسياحة الحوافز بالمنطقة العربية في أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المكتب والجمعية العالمية الرائدة في هذا القطاع.

جاء هذا الإعلان خلال معرض سوق السفر العربي 2023 الذي اختتم أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسهم المبادرة في تعزيز الازدهار المستمر لسياحة الأعمال في العاصمة بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة عامة، مؤكدة ريادة الإمارة وجهة مفضلة لتنظيم فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتكرس الجمعية، باعتبارها المنظمة العالمية المعنية بسياحة الحوافز، جهودها ومواردها لقيادة نمو هذا القطاع، وتلبية الاحتياجات النوعية للمتخصصين والعاملين فيه. وتضع هذه الشراكة أبوظبي محط أنظار العالم، مسلطة الضوء على مقوماتها وعروضها الاستثنائية والفرص الواعدة التي تقدمها لسياحة الأعمال. وتدعم أيضاً الجهات ذات الصلة محلياً وإقليمياً، بما فيها معالم الجذب وشركات الطيران وإدارة الوجهات ومخططو ومنظمو الفعاليات وبرامج الحوافز والفنادق، وتتيح في الوقت نفسه المزيد من فرص الأعمال والتواصل، بالتزامن مع توفير البرامج التعليمية ودورات التطوير المهني للعاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعّاليات بالمنطقة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «اختيار الجمعية الدولية لسياحة الحوافز أبوظبي مقراً لإعادة إطلاق فرعها الإقليمي في المنطقة العربية، يفتح آفاقاً واسعة أمام شركائنا في قطاع سياحة الحوافز والمتخصصين في الإمارات والمنطقة للاستفادة من مواردها وشبكاتها للتواصل والتطوير المهني وخدماتها التي تساهم في ازدهار أعمالهم. وتشكل الشراكة مع الجمعيّة شهادة ثقة بما تمتلكه العاصمة من بنية تحتية متكاملة وخبرات بشرية وتجارب ملهمة ترسخ مكانتها على خريطة الوجهات الرائدة لتنظيم فعاليات سياحة الحوافز. وندعو شركاءنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانضمام إلى عضوية الجمعيّة، والاستثمار الأمثل لبرامجها وأنشطتها. ونتبنى رؤية واضحة قائمة على تعميق أطر التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما يمهد الطريق أمامنا لدفع عجلة نمو فعاليات الأعمال في أبوظبي والمنطقة».