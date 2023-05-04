«السعودية للسياحة» توقع مذكرات تفاهم خلال سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد) وقعت الهيئة السعودية للسياحة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي اختتم أعماله اليوم. أولها مع شركة «كريم» الرائدة في تقديم خدمات التوصيل عبر تطبيقاتها الذكية، بهدف بحث سبل التعاون وتقديم العروض الترويجية والباقات المميزة والخصومات الخاصة، التي تسهم في إثراء تجربتهم السياحية.وقعها أحمد عرابي مدير شركة كريم في المملكة العربية السعودية، ومنيرة أبانمي مدير عام الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة. كما أبرم فندق فورسيزونز الرياض مذكرة تفاهم مع الهيئة، يتم من خلالها تبادل الرؤى والأفكار والخبرات، لإطلاق حملات ترويجية مشتركة بهدف توفير عروض جاذبة للزوار وتصميم تجارب سياحية لتحفيز زيارة السعودية من الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص فندق فورسيزونز الرياض لتوقيع الاتفاقيات والشراكات مع منظومة السياحة السعودية، لتحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في تعزيز الجهود الرامية لترسيخ مكانة السعودية كأفضل الوجهات السياحية في المنطقة. في غضون ذلك، وقعت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية العالمية التي تملك أكثر من 6000 آلاف فندق عبر 18 علامة تجارية فندقية، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة. وتتيح مذكرة التفاهم توفير إطار عمل لكلا الطرفين، لاستكشاف طرق وأساليب من شأنها زيادة عدد الزيارات الواردة إلى المملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسة، عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشمل ذلك تطوير العروض الترويجية المخصصة وحملات التسويق المشترك، وحملات الترويج من خلال برامج الولاء، والتي ستسهم في تسليط الضوء على مكانة المملكة العربية السعودية وموقعها كواحدة من الوجهات الأكثر تشويقاً وجذباً في العالم.كما كشفت شركة «فيزا»، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة لاستكشاف فرص التعاون والمبادرات المبتكرة التي من شأنها تعزيز رحلة زوار المملكة العربية السعودية وكذلك التسويق لقطاع السياحة في المملكة.وبموجب مذكرة التفاهم، سيضع الطرفان إطاراً للتعاون لبناء أول مختبر للبيانات السياحية في المنطقة لتوفير معلومات مستندة على قائمة البيانات واتجاهات السفر والسياحة، بما يسهم في تمكين الهيئة السعودية للسياحة و«فيزا» وجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع من اتخاذ قرارات واعية قائمة على المعرفة دعماً لمساعي السعودية في تحقيق طموحاتها السياحية. وسوف تستكشف «فيزا» والهيئة السعودية للسياحة أيضاً فرص إطلاق حلول الدفع الرقمية من «فيزا» والباقات الحصرية بما يعزز تجربة حاملي بطاقات «فيزا» والسياح القادمين إلى المملكة. وقع مذكرة التفاهم كل من والتر ليروني، نائب رئيس فيزا للاستشارات والتحليلات في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وعبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة.