«ياس القابضة» تستثمر في «بينينسولا»

أتمت مجموعة ياس القابضة استثمار استراتيجي في «بينينسولا»، وهي شركة استثمارات عقارية مسجلة في سوق أبوظبي العالمي. وتعد «بينينسولا» جزءاً من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار منذ عام 2021، والذي دعم توسيع القدرات الاستثمارية والبحثية للشركة من مقرها الرئيسي في العاصمة الإماراتية. تعتبر «بينينسولا» شركة استثمار عقاري ذاتية الإدارة تنشط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركز بصورة خاصة على العقارات المكتبية والصناعية واللوجستية. وتسعى الشركة إلى الاستفادة من سوق العقارات التجارية المتنامي في أبوظبي تحديداً ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يعد استثمارنا في 'بينينسولا' إضافة مهمة لمحفظتنا فيما تتطلع ياس القابضة لاغتنام الفرص الاستراتيجية المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد دولة الإمارات تحسناً كبيراً في مستوى الاستثمارات طويلة المدى مع تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي والتوقعات باستمرار نموه. وانطلاقاً من قيمنا وطموحاتنا المشتركة، نبدي ثقتنا التامة بأن 'بينينسولا' ستكون الشريك الأفضل لرؤيتنا وسنواصل دعمها على المدى الطويل». وقال أسعد الحسيني، عضو مجلس الإدارة في شركة «بينينسولا»: «تتوقع 'بينينسولا' تحقيق النمو وخلق القيمة لشركائها من خلال استراتيجيتها الواضحة ونهجها المنضبط للاستثمار في الأسواق الرئيسية لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي. ونفخر بدعم 'ياس القابضة' لنا، وسنغتنم هذه الفرصة لدعم خططنا في بناء محفظة مدعومة بإمكانات مالية قوية وعائدات جذابة».