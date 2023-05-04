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«ميرال دستينيشنز» تطلق حملة ترويجية خاصة بجزيرة السعديات

شاطئ جزيرة السعديات
4 مايو 2023 22:07

أطلقت «ميرال دستينيشنز»، شريك العمليات التجارية والترويجية لجزيرة السعديات بأبوظبي، شراكة مع شركة (IF ONLY) الفاخرة لتنظيم الرحلات السياحية لإطلاق الحملة الترويجية «أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط» التي تهدف للترويج لجزيرة السعديات كوجهة سياحية رئيسية أو مؤقتة للمسافرين. وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 الذي يشهد مشاركة نخبة من الرواد والمتخصصين بصناعة السياحة والسفر، حيث تعكس هذه الشراكة التزام «ميرال دستينيشنز» بتطوير قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه كلتا الوجهتين في خلق تجارب فريدة تستقطب الضيوف من مختلف أنحاء العالم. وتتواصل الحملة الترويجية التي ستنظم عبر قنوات تسويق مختلفة حتى نهاية العام، وتشجع وكلاء السفر لمعرفة المزيد عن التجارب والعروض المختلفة التي تقدمها هذه الوجهة الشاطئية الفريدة. وستوفر شركة (IF ONLY) في إطار هذا التعاون مجموعة من المواد التسويقية التي ستمكن وكلاء السفر من إشراك عملائهم في هذه الحملة الترويجية بدايةً من كتيبات التسويق الصغيرة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والمواد الترويجية للعلامة التجارية والمعدة للتوزيع المباشر، وصولاً إلى المجموعة المتنوعة من عروض وأدوات التسويق الرقمية التي تمكن الوكلاء من الترويج لجزيرة السعديات على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية. وعلى مدار هذه الحملة، ستتاح لوكلاء السفر فرصة المشاركة في مسابقة (#TakeMeToTheBestBeach) التي تمنح 30 وكيل سفر فرصة الفوز بزيارة إلى جزيرة السعديات أبوظبي، وذلك من خلال إجراء أكبر عدد ممكن من الحجوزات إلى جزيرة السعديات ما بين 1 مايو حتى 31 أكتوبر 2023، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بأفضل وكيل حجز عند نهاية هذه الفترة. وقالت ليزا فيتزيل، العضو المنتدب لمجموعة (If Only & Elegant Resorts): «يسعدنا توقيع هذه الشراكة المميزة مع جزيرة السعديات. وتمثل حملة MEGA Fam فرصة رائعة لتسليط الضوء على كل ما تمتاز به الوجهة المتميزة أمام شركائنا من الوكلاء الذين سيتعرفون على الشواطئ الأخاذة والرمال البيضاء النقية والفنادق العالمية التي تحتضنها هذه الوجهة الرائعة. نتطلع إلى مساعدة شركائنا من الوكلاء وتزويدهم بكل ما يحتاجون معرفته حول هذه الوجهة، والمساهمة في توفير أجمل العطلات لعملائهم في أحد أفضل الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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