سوق السفر العربي يستضيف القمة السنوية للاستثمار السياحي

عقدت جلسة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار السياحي في الشرق الأوسط اجتماعها السنوي خلال سوق السفر العربي 2023 لاستكشاف التوقعات الاقتصادية للسياحة الإقليمية، حيث سلطت الجلسة الضوء على العلاقة الوثيقة بين الاستدامة والاستثمار في هذا القطاع، وكذلك الفرص المتزايدة للمرأة في صناعة السياحة في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل رئيسي على سلطنة عمان. حضر الجلسة جيرالد لوليس مدير المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار وسفير المجلس العالمي للسفر والسياحة، ونيكولاس ماير مسؤول مركز بي دبليو سي العالمي للتميز في السياحة والضيافة، ونيكولاس ماكلين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة سي بي آر إي الشرق الأوسط. وناقشت جلسة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار موضوع الاستدامة، بمشاركة ومعالي إدموند بارتليت وزير السياحة في جامايكا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لمجلس ترويج السياحة المصري، وعبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة. وتم تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها الاستدامة على صناعة السياحة، من خلال مواءمة السياسات الخضراء عبر القطاعين العام والخاص كأولوية، حيث يعد التعاون العالمي عبر البلدان أمراً حيوياً أيضاً لتحقيق هدف الاستدامة المشترك، ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة تشكل النساء 54% من القوة العاملة في السياحة على مستوى العالم، وتشكل النساء ما يقرب من ربع وزراء السياحة. تعد السياحة واحدة من الصناعات الرئيسية في عمان، والتي تساعد على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للسكان المحليين، حيث أنشأت الحكومة العمانية كلية عمان للسياحة في عام 2001 في إطار جهودها لتعزيز صناعة السياحة في المنطقة، وعندما تم افتتاح المنشأة لأول مرة كان هناك ما يقرب من 80 طالبة وارتفع هذا العدد إلى 400 في عام 2023، حيث تعمل النساء الآن عبر عدة مجالات من صناعة السياحة المحلية في كلٍ من: الفنادق وشركات الطيران والمطاعم والجولات.