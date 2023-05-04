اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023 تجتمع

عقدت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023 اجتماعها الأول برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض في مقر وزارة الدفاع في دبي وذلك مع اقتراب موعد انطلاق الدورة ال 18 من المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ويحظى هذا الحدث العالمي المرتقب - الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023- بدعم كبير من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، والتي تشمل مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

وقال الدكتور مبارك بن غافان الجابري: تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي في تطوير قطاع الطيران العالمي والارتقاء به إلى أفضل المستويات على صعيد السلامة والاستدامة والتطور التكنولوجي.

وأكد أن دورة هذا العام من معرض دبي للطيران ستكون استثنائية، حيث ستتناول العديد من المواضيع المهمة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات العالمية وتسلط هذه الدورة الضوء على أهم مستجدات علوم الفضاء والذي أصبح اليوم من بين أهم القطاعات الاستراتيجية التي تطمح الدولة إلى تطويرها، ولا سيما في مجالات البحث والمهام العلمية والتصنيع وبناء الكفاءات والقدرات التخصصية.

ويحقق المعرض نمواً لافتاً عاماً تلو الآخر، وخاصة بعد النجاح الكبير لدورة عام 2021، والتي شهدت إبرام صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة حوالي 50% في عدد الزوار من مختلف الجنسيات، بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع من 148 دولة.

وتركز دورة هذا العام من المعرض على استعراض مبادرات وتقنيات الاستدامة من الهيئات الحكومية وقطاع الطيران بشكل عام.

ويشهد معرض دبي للطيران 2023 تقديم العديد من المزايا الجديدة بما في ذلك أجندة المؤتمر المحدثة والتي تشمل عدّة مواضيع رئيسة بما فيها مستقبل الرحلات الجوية وتجربة المسافرين والدورة الافتتاحية من مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة الفعالية الحصرية التي تنظمها وزارة الدفاع الإماراتية.

كما تستضيف هذه الدورة أكبر جناح للفضاء في تاريخها، حيث تستعرض المؤسسات الرائدة في قطاع الفضاء أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال لإبراز دورها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الفضاء.

وتنعقد دورة هذا العام من معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف الفرص، إضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع الهامة مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات» والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.