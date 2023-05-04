"كهرباء دبي" تعتمد "سامسونغ باي" ضمن خدماتها الرقمية

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة الدفع عبر "سامسونغ باي" إلى الخيارات العديدة التي تتيحها للمتعاملين لسداد فواتيرهم بشكل مريح وآمن عبر قنوات رقمية مختلفة.

وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية في دبي تعتمد خدمة "سامسونغ باي" ضمن قنواتها الرقمية، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيق الهيئة الذكي على هواتف سامسونغ الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تحرص على تعزيز ريادتها وتميزها على مستوى العالم في مسيرة التحول الرقمي من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير خدماتها بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف :"نعمل على ترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً يحتذى به في جودة الحياة وريادة الخدمات، وتحقيق مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومبادرة "دبي الذكية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين".

وأشار إلى أن الهيئة توظف التقنيات الإحلالية لمواصلة الارتقاء بأدائها وتطوير بنيتها التحتية التقنية ومواكبة التغيرات والمستجدات المتسارعة، وتتيح جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تقديم خدمات آنية وسلسة إلى جانب حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.

وذكر أن الهيئة توفر العديد من القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات على مدار الساعة.. لافتا إلى أن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة وصلت إلى 99% خلال عام 2022. وخلال عام 2022، سجلت الهيئة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية ، وأجرى متعاملو الهيئة أكثر من 10 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية التي توفرها وشركائها، حيث تم إنجاز أكثر من 1.5 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي وأكثر من 2.3 مليون معاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

كما تم إنجاز ما يفوق 800 ألف عملية دفع عن طريق تطبيق "دبي الآن"، وما يزيد عن 350 ألف عملية دفع عبر أجهزة اتصالات للدفع الآلي، وأكثر من 4.5 مليون عملية عبر القنوات الذكية لأكثر من 20 بنكاً في دولة الإمارات، وأكثر من 28 ألف معاملة عبر خدمة "تيسير"، منصة التحصيل الذكي لدفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأكثر من 600 ألف معاملة عبر خدمة الدفع بواسطة Apple Pay.



واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لما يزيد عن 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة. ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.