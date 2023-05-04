"مايكروسوفت" تتيح لعموم المستخدمين محرّكها "بينج"

بعد ثلاثة أشهر من دمج مجموعة "مايكروسوفت" الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث "بينج" الخاص بها، أنهت الخميس العمل بقائمة الانتظار لاختبار روبوت المحادثة وجعله متاحاً لعموم المستخدمين.

وقال نائب رئيس شركة المعلوماتية الأميركية العملاقة يوسف مهدي إن "عدد مستخدمي بينج النشطين يومياً تجاوز المئة مليون، وتضاعف عدد عمليات تثبيت تطبيقاته على الهاتف المحمول أربع مرات منذ" دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي فيه.

وأضاف في بيان أن "حصة بينج من السوق آخذة في التزايد نتيجة لذلك، وحصة متصفحنا إدج تنمو للربع الثامن توالياً".

وقال يوسف مهدي "في 90 يوماً، أجرى زبائننا أكثر من 500 ألف محادثة، واستخدموا بينج للحصول على إجابات عن شتّى المواضيع.

وأعلن مهدي عن تحسينات مختلفة تهدف إلى تحويل الواجهات الرقمية إلى نوع من "مساعد طيار" لمستخدمي الإنترنت.

وبات في إمكان "بينج" منذ مدة قصيرة إنشاء صور أيضاً، وسيكون في وسع المستخدمين قريباً تقديم الطلبات إليه بالصور، للعثور على محتوى مشابه مثلاً.

أما على "إدج"، فستظل نافذة الدردشة مع "بينج" نشطة أثناء التصفح، وسيتاح للمستخدمين الرجوع إلى دردشاتهم السابقة.



