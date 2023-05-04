"موانئ أبوظبي" تعلن عن توسعة إضافية لميناء خليفة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن خطط تنفيذ توسعة إضافية لميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نمواً على مستوى العالم، لتشمل خدمات الأحواض الجافة.

وبموجب هذه التوسعة، سيتمكن ميناء خليفة من توسيع نطاق الخدمات البحرية واللوجستية والملاحية من مناولة الحاويات والبضائع، لتشمل خدمات إصلاح وصيانة السفن، ما سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين الحاليين وجذب متعاملين جدد ، كما سيتمكن ميناء خليفة من تلبية الطلب المتنامي على تلك الخدمات من قبل متعامليه الإقليميين والعالميين.

ويأتي مشروع التوسعة الجديدة عقب تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، توسعة ميناء خليفة في شهر ديسمبر الماضي، ضمن الاحتفالات بالذكرى العاشرة لإنشاء ميناء خليفة والذكرى الخمسين لميناء زايد.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم مما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 2.43 إلى 8.63 كيلومتر مربع، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 إلى 12.5 كيلومتر، وأصبح الميناء بفضل هذا المشروع الطموح يضم 21 رصيفاً ويتمتع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 20.4 مليار درهم.

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام2030.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل إضافة خدمات الأحواض الجافة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو وتعزيز قدراتنا التنافسية في السوق العالمي. وبالنظر إلى خبراتنا الواسعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، والتزامنا بالابتكار والتميز في كل ما نقوم به، فإننا على ثقة بقدرتنا على إنجاح هذا المشروع الجديد".

وأضاف: " متحمسون لإضافة الأحواض الجافة إلى باقة خدماتنا، حيث تعكس هذه التوسعة التزامنا المستمر بتلبية متطلبات متعاملينا وتزويدهم بأنسب الحلول اللوجستية للمساهمة بنجاح أعمالهم، كما ستسهم في ترسيخ مكانتنا التنافسية كمركز تجاري عالمي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة".

وتعد إضافة خدمات الأحواض الجافة في ميناء خليفة فصلاً جديداً في مسيرة التحولات الاستراتيجية التي تنتهجها مجموعة موانئ أبوظبي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وبفضل تاريخ ميناء خليفة الحافل بالإنجازات وبتوفير خدمات وحلول فائقة الجودة لمتعامليه، فإن الأحواض الجافة ستشكل إضافة نوعية لمواصلة مسيرة نموه اللافتة.

وكان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" قد افتتح ميناء خليفة رسمياً يوم 12 من شهر ديسمبر عام 2012، بعد تشييده على قطعة أرض أُنشئت بعمق أربعة كيلومترات في عمق البحر، ليصبح اليوم مركزاً رئيسياً لخطوط شحن حاويات يزيد عددها عن 25 خطاً، ويوفر قنوات ربط مباشرة مع أكثر من 70 وجهة دولية.

وقد تم تصنيف ميناء خليفة ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي (CPPI) الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز، وهو المقر الرئيسي لاهم شركات الشحن العالمية مثل شركة "كوسكو" الملاحية، وشركة "أم أس سي"، وشركة "سي أم ايه سي جي أم".