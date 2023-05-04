أسعار الذهب تصعد لتقترب من مستويات مرتفعة

صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2063.20 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولارللأونصة بلغها في 2020.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق.

ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائماً".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.72 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.29 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1433.75 دولار للأونصة.