الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: أبوظبي قوة اقتصادية ومن أسرع مراكز المال نمواً بالعالم

مشاركون في الفعالية (الصور من المصدر)
4 مايو 2023 01:04

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة

أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن أبوظبي استطاعت على مدار الأعوام الماضية تعزيز موقعها قوة اقتصادية عالمية، وواحدة من أسرع مراكز المال نمواً على مستوى العالم، كونها قادرة على جذب الشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومواصلة نهجها في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات.
 وقال معاليه، خلال كلمته بفعاليات جولة «أوراكل كلاود وورلد أبوظبي» أمس، إن أبوظبي تعزو نجاحها إلى قدرتها الدائمة على التطوير والتنويع وعلى تحقيق النمو المستدام مع التركيز على المعرفة، والابتكار، والاستدامة طويلة المدى، وهي الركائز التي يقوم عليها «اقتصاد الصقر». 
وأضاف أن رؤية أبوظبي المتجددة لمستقبل النمو الاقتصادي يستند إلى تطوير أحدث التقنيات، وإلى تصدر دول العالم في مجال الابتكار، مشيراً إلى منصة «Hub71» أبوظبي، والتركيز بشكل رئيس على «الحوسبة السحابية»، التي تُعد عاملاً مساعداً جوهرياً للشركات الناشئة في العصر الرقمي. 
الخدمات السحابية
وأوضح أنه من خلال شراكتها مع أفضل مزودي الخدمات السحابية، تقدم «Hub71» للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى مصادر الحوسبة السحابية الأكثر تطوراً، بما في ذلك البنية التحتية، والمنصات، والبرمجيات، إذ يمثل هذا الدعم المقدم للشركات الناشئة عنصراً أساسياً في مهمة أكبر تهدف إلى تشجيع منظومة تقنية قائمة على الابتكار، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للأعمال وللابتكار في المنطقة. 
وقال معاليه، إن الحوسبة السحابية تعد أحد التقنيات الرئيسة للابتكار في المدن الذكية حول العالم، وكذلك في الاقتصادات القائمة على الابتكار، فمن خلالها، يمكن لأبوظبي مواصلة النمو والابتكار ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين جودة حياة سكانها. 
 وأشار إلى أن أحدث البيانات كشفت عن أن اقتصاد أبوظبي حقق نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 10.5%، علماً بأن أكثر من نصف «الناتج المحلي الإجمالي» جاء من القطاع غير النفطي، ما يمثل أقوى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكل ذلك مؤشراً واضحاً على جهود أبوظبي في تنويع مصادر اقتصادها، وانتقالها بنجاح إلى مرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة. 
 وتابع معاليه: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن كثب مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، في البر الرئيسي وخارجه، لتسهيل عملية التحول تلك. كما يعد نموذج الشراكة الخاص بنا بين القطاعين العام والخاص، الداعم للمنظومة البيئية، حجر الزاوية في هذا السياق». 
توظيف التكنولوجيا
وأضاف أن أبوظبي شهدت في الآونة الأخيرة نمواً هائلاً في توظيف التكنولوجيا لصالح بنيتها التحتية وزيادة جودة حياة سكانها، ما جعلها تحصد المركز الأول كأذكى مدينة على مستوى المنطقة خلال عام 2023.

 

دائرة التنمية الاقتصادية
الإمارات
أبوظبي
أحمد جاسم الزعابي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©