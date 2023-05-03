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الاقتصادي

1.82 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«&e» و«دو»

1.82 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ«&e» و«دو»
4 مايو 2023 01:04

أبوظبي (وام) 

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سددت مجموعة «&e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.82 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «&e» بلغ 1.341 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مارس 2023. وسددت شركة «دو» نحو 478.25 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 345.6 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة و132.56 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة. وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في عام 2021. ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2022 إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«&e»، و17.783 مليار درهم لـ«دو».
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

&e
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
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