أرباح «الدار» تنمو 22 % إلى 836 مليون درهم الربع الأول

سيد الحجار (أبوظبي)

نما صافي أرباح مجموعة الدار العقارية 22% إلى 836 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع الأول من 2022، كما حققت الشركة مبيعات قياسية بقيمة 4.5 مليار درهم.

وقال فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية لـ «الاتحاد»، إن تحقيق الشركة لأرباح قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، فضلاً عن تسجيل مبيعات قياسية، يعزز من خطط الشركة لطرح مشاريع جديدة خلال العام الحالي، موضحاً أن «الدار» تعتزم طرح مشاريع جديدة في دبي ورأس الخيمة وجزيرة الفاهد في أبوظبي، فضلاً عن مواصلة طرح المزيد من الوحدات بجزيرتي ياس والسعديات.

وذكر فلنكاز أن الربع الأول من العام الحالي شهد توسيع مخزون «الدار» الاستراتيجي من الأراضي من خلال الاستحواذ على جزيرة الفاهد، فضلاً عن دخول سوق عقارات دبي من خلال مشروع مشترك مع «دبي القابضة» لتطوير ثلاثة مجمعات سكنية على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3.5 مليون متر مربع، بجانب شراكة مع «مبادلة» لتطوير أصول تجارية في جزيرة الماريه، تلبيةً للطلب المرتفع على المساحات المكتبية عالية الجودة في الجزيرة.

وتوضح القيمة التراكمية لخدمات إدارة المشاريع بواقع 62 مليار درهم طبيعة الامتياز على المدى الطويل.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: حافظت «الدار» على زخم نموها الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت نتائج مالية قوية مدعومة بالمشهد الاقتصادي الإيجابي في دولة الإمارات، وأطلقنا خلال الربع الأول عدداً من المشاريع السكنية الجديدة في أبوظبي والتي نالت إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف: مهد نجاح عمليات الإطلاق هذه الطريق لتسجيل أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخنا بقيمة 4.5 مليار درهم، مما ساهم بشكل كبير في هذا الأداء الاستثنائي للدار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ونمت منصة الدار الاستثمارية بوتيرة متسارعة، مدفوعة بتحقيق معدل إشغال مرتفع بنسبة 93% عبر مختلف الأصول، وعوائد إيجار قوية، بجانب المساهمات القوية من الاستحواذات الجديدة عبر المحفظة، ولاسيما الأبراج التجارية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي.

%178 نمو المبيعات في الإمارات

بلغ إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للربع الأول 4.2 مليار درهم، بزيادة 178%.

وحققت مبيعات العملاء الدوليين والمقيمين 1.9 مليار درهم.

وساهمت «سوديك» بمبلغ 177 مليون درهم في إيرادات «الدار للتطوير» في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23 مليون درهم، وبلغت مبيعات «سوديك» 346 مليون درهم للربع الأول 2023 (2.7 مليار جنيه مصري).

وبلغت نسبة التوطين في نهاية الربع الأول 41% في مقر شركة الدار، ويشكل الإماراتيون اليوم 66% من فريق قيادة «الدار».



