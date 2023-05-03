«سياحة أبوظبي» تتعاون مع «ماريوت» لتعزيز التدفق السياحي

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اتفاقية مع شركة «ماريوت الدولية»، خلال معرض سوق السفر العربي، يتم بموجبها توفير عروض ترويجية حصرية من قبل 20 فندقاً، لزيادة أعداد الزوار الذين يقصدون أبوظبي خلال أشهر الصيف. ويحظى نزلاء فنادق «ماريوت» في أبوظبي بفرصة الاستفادة من التخفيضات الحصرية والتذاكر لأبرز معالم الجذب، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي وناشيونال أكواريوم أبوظبي وقصر الوطن. يأتي ذلك في إطار حملة صيفية تقام خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2023، وتستهدف تحديداً الأسواق المحلية لتوفر للزوار حوافز لتمديد فترات إقامتهم، وإتاحة الفرص لهم تجربة المزيد من مناطق الجذب العديدة المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة.

وقال عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن الشراكة مع (ماريوت الدولية) ستؤدي لزيادة التوعية بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها أبوظبي بوصفها وجهة صيفية مثيرة تتيح لزوارها الاستمتاع بالعديد من التجارب الاستثنائية.. ونعتقد أن هذه الحملة ستعود بالكثير من الفوائد على فنادقنا ومعالمنا السياحية الرئيسة، وستلهم الكثير من الزوار أيضاً لتمديد فترات إقامتهم، والاستمتاع بتجارب وصناعة ذكريات لا تنسى في أبوظبي».

من جانبه، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشرق الأوسط، ماريوت الدولية: «سعداء بهذه الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإبراز العروض الفريدة التي تقدمها أبوظبي وفنادقنا.. ولا نزال ملتزمين بدعم هذه الوجهة الرائعة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية لحملة صيف أبوظبي». تهدف هذه الحملة التي تشتمل على مجموعة متنوعة من الفئات التي تستهدف شرائح السفر المختلفة، إلى تعزيز نمو صناعة السفر والسياحة في أبوظبي، وذلك من خلال الترويج المتواصل للإمارة وجهة تستحق الزيارة على مدار العام، من خلال ما تقدمه من تجارب فنية وثقافية وتاريخية وتراثية وترفيهية ليستمتع بها الزوار في العديد من الوجهات المتميزة.