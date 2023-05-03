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«سياحة أبوظبي» تطلق حملة «صيف واحد لا يكفي»

«سياحة أبوظبي» تطلق حملة «صيف واحد لا يكفي»
4 مايو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)  

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023.

وخلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، كشفت الدائرة عن 3 عروض جديدة تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن الإلهام والمغامرة والاستجمام هذا الصيف.

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وتمنح «بطاقة صيف أبوظبي» الشاملة والجديدة كلياً الجميع فرصة استكشاف ما يزيد على 30 من المعالم ومناطق الجذب، و600 مطعم، وقائمة واسعة من المتاجر. ويستفيد الزوار أيضاً من عرض «إقامة أطول.. وتوفير أكبر»، والحصول على ليلة إضافية مجاناً لكل 3 ليال يتم حجزها في الفنادق المشاركة.

وتحظى العائلات كذلك بعرض «دخول مجاني للأطفال» الذي يقدم العديد من المميزات المجانية لطفل واحد لكل نزيل بالغ، ومن ضمنها الإقامة الفندقية والوجبات إلى جانب الدخول المجاني إلى ما يفضلونها من مدن الألعاب العالمية في جزيرة ياس. وتوفر أبوظبي مزيجاً فريداً من المنشآت والفعاليات الترفيهية على مدار الصيف، بما في ذلك «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» المقرر افتتاحها يوم 23 مايو 2023.

 

أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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