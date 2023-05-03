وزير داخلية ليبيريا يطلع على خدمات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

زار معالي فارني علي سيرليف، وزير داخلية جمهورية ليبيريا، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2023، بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 وحتى 4 من شهر مايو الجاري.

وكان في استقبال معاليه، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

واطلع معاليه على أبرز الخدمات التي تقدمها منصة شرطة دبي في القطاع السياحي، ومن ذلك، خدمة الشرطة السياحية، وخدمة المفقودات والمعثورات، ومتحف شرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياح أو بالشركات السياحية في الدولة.

وأشاد معاليه بالمستوى المتميز والمتقدم لخدمات شرطة دبي، وحرص قيادتها على تخصيص خدمات للسياح والزوار وفق أرقى المعايير العالمية وأحدث الوسائل التقنية.