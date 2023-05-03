السفير الأوزبكي: سوق السفر العربي أهم المعارض السياحية بالعالم

دبي (وام)

أكد عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن سوق السفر العربي 2023 بدبي من أهم المعارض العالمية في قطاع السياحة، وأن مشاركة الشركات الأوزبكية بالمعرض أحد أبرز أمثلة التعاون في قطاع السياحة والتي شملت ما يقرب من 300 من المباحثات والمفاوضات بين الشركات المختلفة من أجل زيادة الرحلات الجوية بين البلدين. ولفت، على هامش مشاركة بلاده في المعرض، إلى التخطيط لمشاريع جديدة خلال مشاركة بلاده في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي تستضيفها الإمارات العام الحالي. من جانبه، أكد علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية، أن معرض سوق السفر العربي في دبي منصة مهمة للسوق الأوزبكي والذي يستهدف منطقة الخليج، خاصة الإمارات لما تتميز من علاقات طيبة في جميع المجالات، لافتاً إلى أن حكومة بلاده وفرت العديد من الحوافز من أجل تسهيل زيارة أوزبكستان دون تأشيرة سواء للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه عندما تم تعيينه كقنصل عام لبلاده في دبي قبل خمسة أعوام كانت هناك 5 رحلات جوية فقط أسبوعياً بين الإمارات وأوزبكستان، لافتاً إلى أنه مع ازدهار حركة السياحة بين البلدين أصبحت الآن 40 رحلة جوية أسبوعياً.