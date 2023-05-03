88 % نمو قطاع السياحة في الأردن

دبي (وام)

نما قطاع السياحة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الجاري، 88% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2019، وبلغ الدخل من السياحة ملياراً و700 مليون دولار، حسب الدكتور عبدالرازق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذي توقع ارتفاع عدد الزوار للأردن، خاصة لمنطقة البتراء، بمعدل مليون ونصف مليون زائر مع نهاية العام الجاري. وأرجع، خلال مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي بدبي، ارتفاع هذه الأرقام لنجاح الحملات التسويقية والترويجية التي تم إطلاقها في عدد من الدول العربية والأوروبية، معرباً عن تفاؤله بتحقيق أرقام مرتفعة في عدد الزوار والدخل السياحي.