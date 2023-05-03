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«الاتحاد للطيران» تتيح الحجوزات الجوية عبر «بوتيم»

«الاتحاد للطيران» تتيح الحجوزات الجوية عبر «بوتيم»
4 مايو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية شراكة مع «أسترا تك»؛ بهدف تمكين العملاء من حجز رحلاتهم الجوية باستخدام منصة «بوتيم»، والتي أُعيد إطلاقها مؤخراً كتطبيق فائق القدرات.
وقع الاتفاقية، أمس، كلّ من أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي. وتقدّم «أسترا تك» و«الاتحاد للطيران» من خلال هذه الشراكة نهجاً جديداً يتيح للعملاء حجز رحلاتهم الجوية بسهولة تامة، حيث تدمج «أسترا تك» من خلال منصة «بوتيم جي بي تي» الرحلات الجوية والخدمات الأخرى المتعلقة بالسفر في تطبيق «بوتيم»، مما يوفر للعملاء طريقة مريحة ومبتكرة تتيح لهم الحجز على متن رحلات «الاتحاد للطيران». وتهدف الشراكة إلى تعزيز تجربة السفر للعملاء، من خلال التركيز على العروض الترويجية وحلول الدفع، مما يؤكد التزام الشركتين الراسخ بتقديم أفكار مبتكرة تركز على العملاء وتلبي الاحتياجات المتنامية للمسافرين في الوقت الراهن. ويقدم تعاون «الاتحاد للطيران» و«أسترا تك» للعملاء تجربة سفر شاملة ومتكاملة تسهّل عملية حجز الرحلات الجوية، وتمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالسفر. ويتيح دمج الرحلات الجوية في تطبيق «بوتيم» للعملاء الاستمتاع بتجربة سفر أكثر سلاسة وشمولية، مما يجعل التخطيط لرحلاتهم الآن أسهل من أي وقت مضى.

الاتحاد للطيران
الإمارات
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