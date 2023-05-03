الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

19 جهة من جنوب أفريقيا تستعرض فرص الاستثمار السياحي

19 جهة من جنوب أفريقيا تستعرض فرص الاستثمار السياحي
4 مايو 2023 01:03

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة

استعرضت 19 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من جمهورية جنوب أفريقيا علاماتها التجارية في قطاع السياحة والسفر والفندقة، بالشراكة مع جمعية مشاريع السياحة الصغيرة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 المُقام في مركز دبي التجاري العالمي.
وبينت نوماسونتو ندلوفو مديرة العمليات في وكالة السياحة الوطنية في جمهورية جنوب أفريقيا، الاستراتيجية الوطنية لبلادها في استعادة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية عبر عدة برامج سياحية يقدمها 19 عارضاً من الجهات السياحية التي تمثل جنوب أفريقيا بالمعرض، بهدف استعراض مناطق الجذب السياحية وطرح الفرص التسويقية واستهداف الأسواق الجديدة والعمالة الوافدة، خاصة مع توقيع اتفاقيات جديدة خلال 2022 مع خطوط الطيران داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تخطت 49 رحلة أسبوعياً.
وبرزت جنوب أفريقيا كوجهة جاذبة للمسافرين من دول العالم في عام 2022، حيث استقبلت 5.7 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، كما نما عدد المقاعد المتاحة لجنوب أفريقيا من منطقة الشرق الأوسط في عام 2023 بنسبة 95.9% بالمقارنة مع 2019.

جنوب أفريقيا
مركز دبي التجاري العالمي
سوق السفر العربي
الإمارات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©