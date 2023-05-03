19 جهة من جنوب أفريقيا تستعرض فرص الاستثمار السياحي

دبي (وام)

استعرضت 19 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من جمهورية جنوب أفريقيا علاماتها التجارية في قطاع السياحة والسفر والفندقة، بالشراكة مع جمعية مشاريع السياحة الصغيرة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 المُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وبينت نوماسونتو ندلوفو مديرة العمليات في وكالة السياحة الوطنية في جمهورية جنوب أفريقيا، الاستراتيجية الوطنية لبلادها في استعادة حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية عبر عدة برامج سياحية يقدمها 19 عارضاً من الجهات السياحية التي تمثل جنوب أفريقيا بالمعرض، بهدف استعراض مناطق الجذب السياحية وطرح الفرص التسويقية واستهداف الأسواق الجديدة والعمالة الوافدة، خاصة مع توقيع اتفاقيات جديدة خلال 2022 مع خطوط الطيران داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تخطت 49 رحلة أسبوعياً.

وبرزت جنوب أفريقيا كوجهة جاذبة للمسافرين من دول العالم في عام 2022، حيث استقبلت 5.7 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، كما نما عدد المقاعد المتاحة لجنوب أفريقيا من منطقة الشرق الأوسط في عام 2023 بنسبة 95.9% بالمقارنة مع 2019.