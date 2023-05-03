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الاقتصادي

المصرف المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة 0.25%

مصرف الإمارات المركزي
3 مايو 2023 23:00

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، اعتباراً من يوم غد الخميس.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الفائدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
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