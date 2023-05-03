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ضاحي خلفان يفتتح مصنع شاشات في «كيزاد»

ضاحي خلفان يفتتح مصنع شاشات في «كيزاد»
4 مايو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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 افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مصنع الشاشات الذكي «شاشات» في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي، التابع لمجموعة شركات المدينة الآمنة، بحضور اللواء مهندس وليد المناعي، المدير العام للإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والمهندس إبراهيم رمل، الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية، والمهندس علي محسن العمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة. 
وقام معاليه بجولة داخل المصنع، اطلع خلالها على أحدث التقنيات والآليات الموجودة فيه والمدعمة بالذكاء الاصطناعي وكيفية صناعة شاشات العرض الذكية بكافة أنواعها والتي تستخدم في جميع الأماكن العامة والخاصة الداخلية والخارجية. 
 وأشاد معاليه بما شاهد من صناعة محلية إماراتية تتفوق على نظيراتها من الصناعات المتخصصة في  المجال نفسه.
كما شهد معاليه توقيع اتفاقية بين شركة ساعد للأنظمة المرورية ومصنع شاشات لتوريد شاشات العرض الذكية للمواقف والمرافق العامة، بما يخدم الأمن والسلامة العامة. 
ويعد مصنع «شاشات» الذكي الأول من نوعه في المنطقة الذي يقوم بتطبيق أعلى مستويات معايير الجودة والسلامة التي تتناسب مع المواصفات الخليجية للظروف الجوية.
ويقوم المصنع بإنتاج شاشات غرف العمليات بجميع أنواعها، وشاشات البوابات الذكية على الطرقات، وشاشات الدعاية والإعلان الخارجية، والشاشات الداخلية لقاعات الاجتماعات والمكاتب والمنازل.

ضاحي خلفان
الإمارات
كيزاد
أبوظبي
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