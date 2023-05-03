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الاقتصادي

تخريج 31 إماراتياً في برنامج الشهادة التنفيذية

الخريجون في صورة جماعية
3 مايو 2023 22:34

 شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حفل تخريج 31 مواطناً شاركوا في برنامج الشهادة التنفيذية المتقدمة لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر.

وقام معاليه خلال الحفل بتسليم الخريجين الشهادات المعتمدة لاجتيازهم المسار الاحترازي من الشهادة المذكورة، والذي ركز على الأساليب والتقنيات الرائدة لإدارة المخاطر، ومتطلبات تنظيم القطاع المالي، وأفضل الممارسات الرقابية، حيث تم تطوير وتصميم برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من قبل كلية دبلن الجامعية، والتي تعتبر مؤسسة تعليمية رائدة في العديد من التخصصات في المجال المصرفي.

وكان المصرف المركزي في إطار رؤيته بأن يكون ضمن أفضل البنوك المركزية في العالم، أطلق برنامج متخصصي الإشراف القائم على المخاطر في شهر يناير من عام 2021، بهدف تأهيل المفتشين والمشرفين واطلاعهم على أفضل الممارسات وتزويدهم بالمعرفة التي تُمكِنهم من تحديد المخاطر المحتملة، للحد من تداعياتها على النظام المالي في الدولة، بُغيَةَ تعزيز الاستقرار المالي.

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واستكمالاً للبرنامج الأول الذي تم إطلاقه في شهر مارس من عام 2022، أطلق المصرف المركزي المرحلة الثانية للبرنامج التي تهدف إلى تطوير الإمكانيات الفنية للخريجين باستخدام المهارات المكتسبة خلال المسار الاحترازي.

وفي إطار برنامج التطوير المهني وتعزيز قدرات مشرفي المصرف المركزي، الذين يتولون مهام الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية المرخصة، تم الإعلان خلال الحفل، وبالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، عن إطلاق مسار جديد متخصص في مخاطر سلوك السوق، ضمن برنامج الشهادة التنفيذية المتقدمة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس تكريم الخريجين أولويات المصرف المركزي وفي مقدمتها تطوير وتدريب الكوادر الوطنية على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، ولا سيما تلك الخاصة بتطوير قدرات ومهارات وخبرات المشرفين والمفتشين على المؤسسات المالية المرخصة تحقيقاً لتطلعات الدولة وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي متقدم».

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
خالد محمد بالعمى
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