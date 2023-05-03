راشد بن حميد يشيد بسوق السفر العربي

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على المشاريع النوعية والإنجازات المحلية والعالمية في قطاع السفر والسياحة والضيافة، وذلك خلال زيارته لمعرض سوق السفر العربي 2023 بنسخته الثلاثين والذي يختتم أعماله غداً بمركز دبي التجاري العالمي.وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالمعرض الذي يجمع الخبراء وقادة الصناعة وصناع السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها تحت مظلته، وضمن شعار «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، مؤكداً أهمية تكاتف جميع القطاعات لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، وتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وأعرب عن فخره بما شاهده في أجنحة المعرض والجهود الذي تبذلها الشركات والجهات المعنية لاستكشاف التحديات، وإيجاد حلول مثالية من أجل مستقبل سفر مستدام. وتوقف عند جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان وما تعرضه من منتجات سياحية تراثية ومرافق للضيافة والمشاريع الاستثمارية الفندقية في الإمارة، إلى جانب أجنحة دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ومجموعة فنادق آر، وجناح فنادق ويندم وعدد من أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة في المعرض. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالمعرض الذي حقق نجاحات متوالية على مدار سنوات مرسخا مكانة الدولة الحاضنة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الأفكار النوعية والمشاريع المميزة. وعبر عن فخره بالحدث العالمي الذي استقطب 2000 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة.