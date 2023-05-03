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مطار دبي يفوز بجائزتين من «بيزنس ترافيلر ميدل إيست»

جمال الحاي يتسلم الجائزتين
3 مايو 2023 21:38

دبي (الاتحاد) حصد مطار دبي الدولي جائزة «أفضل مطار في العالم» وجائزة «أفضل مطار في الشرق الأوسط»، في النسخة الـ 22 من حفل جوائز مجلة «بيزنس ترافيلر ميدل إيست»، الذي أُقيم في دبي أمس الأول.تأتي الجائزتان تأكيداً على المكانة الريادية التي يتمتع بها مطار دبي الدولي DXB، باعتباره المطار الدولي الأول من حيث حركة المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي، في الوقت الذي يواصل فيه تقديم تجربة سفر متميزة واستثنائية لـ 66 مليون مسافر. تحتفي جوائز «بيزنس ترافيلر» بالريادة في مجال سفر الأعمال والسياحة، حيث تتنافس الشركات والعلامات التجارية ضمن 40 فئة تغطي ثلاثة أقسام رئيسية. وكان حفل توزيع الجوائز قد شهد حضور أكثر من 250 ضيفاً من كبار الشخصيات، يمثلون أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي السفر والسياحة. ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بالاعتماد على نظام تصويت عام يقوم على تعليقات قراء ومتابعي مجلة «بيزنس ترافيلر». تسلم الجائزة نيابة عن مطار دبي الدولي، جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي.

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