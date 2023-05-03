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الاقتصادي

«الإمارات للمترولوجيا» يصدر 113 شهادة معايرة

مختص في معهد الإمارات للمترولوجيا (أرشيفية)
3 مايو 2023 20:58

أصدر معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الأول من العام الجاري 113 شهادة معايرة «قياس» لأدوات قياس قانونية، ونفذ 16 مقارنة بينية «فحص الجدارة» وقدم 7 خدمات استشارية و7 تقارير تخصصية استشارية.

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وأكد سعيد المهيري المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا حرص المعهد دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، باعتباره المرجع الوطني للقياس في الدولة ومساهمته الفعالة على الصعيد الخليجي من خلال التجمع الخليجي للمترولوجيا وكذلك الدولي من خلال عضويته في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM MRA) وبرنامج آسيا-باسيفيكي للمترولوجيا (APMP)، والتجمع الأفريقي للمترولوجيا (AFRIMET) إضافة إلى عضويته في الاتحاد الدولي للقياس (IMEKO).

المصدر: وام
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
معهد الإمارات للمترولوجيا
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