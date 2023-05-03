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الاقتصادي

أرباح «تيكوم» تنمو 34% إلى 255 مليون درهم

«مركز الابتكار» التابع لـ«تيكوم»
3 مايو 2023 20:56

دبي (الاتحاد) - سجلت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من العام الجاري، 6% زيادة في الإيرادات إلى 514 مليون درهم، وزيادة 34% في صافي الأرباح بالمقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 255 مليون درهم. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 399 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية. ونمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 359 مليون درهم، بزيادة 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية واستمرار النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء. وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تؤكد النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول نجاح استراتيجيتنا بعيدة الأمد للنمو والثقة الراسخة لدى الشركات العالمية والإقليمية بإمارة دبي ومنظومتها المتكاملة والمزدهرة للأعمال والاستثمارات. ويعكس النمو المستمر في معدلات الإشغال استمرار الطلب على أصولنا المتخصصة عالية الجودة والمرونة، كما يؤكد مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في مختلف المجالات. نتمتع اليوم بوضع قوي وأسس صلبة لمواصلة الاستفادة من الازدهار الملحوظ في سوق العقارات بدبي». وأضاف: «تبقى نظرتنا إيجابية للفترة المتبقية من العام وخاصة في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الإيجارات واستمرار النمو في مستويات الإشغال بجانب البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها دبي للشركات العالمية من جميع الأحجام ومختلف القطاعات. وسنواصل تركيز جهودنا على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا». تمتلك مجموعة تيكوم وتدير 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.

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