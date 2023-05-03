19 % نمو أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

دبي (الاتحاد) سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في الربع الأول من العام الحالي 10% نمواً في الإيرادات إلى 3.44 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.37 مليار درهم، وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 19.1% لتصل إلى 370 مليون درهم، بينما استقر التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية عند 958 مليون درهم.

أبرز النتائج التشغيلية

ساهمت المبادرات التجارية المركزة التي أطلقتها الشركة في زيادة قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة قدرها 9.4%: أنهت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 8.2 مليون مشترك، مسجلةً زيادة ملحوظة في صافي المشتركين الجدد في خدمات الدفع الآجل والمسبق. وأنهت الشركة الربع الأول من العام 2023 (الربع السابع توالياً) بنمو في صافي المشتركين الجدد بخدمات الدفع الآجل بواقع 48,000 مشترك جديد بفضل النجاح الذي حققته باقات البيانات غير المحدودة، إلى جانب الطلب المستمر من جانب قطاع المؤسسات. كما أنهت الشركة الربع الأول من العام بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 1.5 مليون عميل. وشهدت قاعدة عملاء خدمات الدفع المسبق نمواً لتصل إلى 6.7 مليون بفضل الجاذبية المستمرة للباقات المرنة، بالإضافة إلى الانتعاش السريع والمتنامي في الأنشطة السياحية.

حافظت خدمات النطاق العريض على جاذبيتها للعملاء: نجحت الشركة خلال الربع الأول من العام باستقطاب نحو 18,000 عميل جديد مقارنةً بالربع الأول من العام 2022 (48,000)، وأنهت الشركة الربع الأول بقاعدة عملاء في خدمات الهاتف الثابت بلغت 554,000، بزيادة قدرها 26.4% على أساس سنوي. وساهمت المبادرات التجارية التي أطلقتها الشركة، عبر الفئات المختلفة من المنتجات والتنفيذ المنضبط للاستراتيجيات الخاصة بخدمات النطاق العريض، في تسجيل ربع آخر من الأداء القوي.

أبرز النتائج المالية

سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 3,441 مليون درهم إماراتي: واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها، وساهم الأداء القوي لشريحة خدمات الدفع الآجل في تعزيز نمو الإيرادات بنسبة 6.3% لتصل إلى 1,491 مليون درهم إماراتي. ونمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 15.0% لتصل إلى 936 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء الأفراد والشركات. وإجمالاً، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 9.5% لتصل إلى 2,427 مليون درهم إماراتي. ونمت «الإيرادات الأخرى» بنسبة 11.2% لتصل إلى 1,014 مليون درهم إماراتي نتيجة الانتعاش في مبيعات الهواتف والنمو المستمر لشريحة خدمات وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما ارتفعت إيرادات الأجهزة الذكية بنسبة 30.4% لتصل إلى 282 مليون درهم إماراتي بفضل تحسّن سلاسل التوريد وزيادة توافر الهواتف الذكية.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,366 مليون درهم إماراتي: أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات إلى تحسّن الربح الإجمالي. وساهم هذا التحسن في احتواء زيادة تكاليف نفقات الشبكة، تكاليف الطيف (توسيع نطاق الشبكة، وزيادة استخدام شبكة الجيل الخامس)، بالإضافة إلى عودة مخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية إلى المسار الطبيعي (حيث استفادت مخصصات الربع الأول من العام 2022 من بعض المزايا الإيجابية لمرة واحدة).

ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 19.1% ليصل إلى 370 مليون درهم: ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والزيادة في الدخل المالي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والإدارة المثلى للتدفق النقدي، مما مكن من احتواء زيادة مصاريف رسوم الامتياز.

النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية للشركة 408 مليون درهم (بكثافة رأسمالية بلغت11.8%): تركز إنفاقنا الرأسمالي خلال الربع الأول على توسيع شبكت الألياف الضوئية وتعزيز برنامج التحول المستمر لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.

فهد الحساوي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تمكنا خلال الربع الأول من إضافة 48,000 مشترك جديد إلى شريحة عملاء الدفع الآجل للهاتف المتحرك، نتيجة الطلب القوي من جانب عملائنا من المؤسسات وجاذبية باقات Power للبيانات غير المحدودة. كما نجحنا أيضاً في مواصلة تعزيز نمو قاعدة عملاء النطاق العريض من خلال إضافة 18,000 مشترك جديد في خدمات الاتصال المنزلي والألياف الضوئية».

وتابع الحساوي: «حققنا أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجّلت إيراداتنا نمواً من خانتين عشريتين، وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 9.4% نتيجة للتنفيذ المنضبط والدقيق لاستراتيجيتنا التجارية».

وأضاف الحساوي: «بينما نواصل السعي لتحقيق المزيد من معدلات النمو في إيراداتنا وتعزيز مكانتنا في السوق، تنصب جهودنا على تحسين نطاق الربحية وتحقيق قيمة أعلى للمساهمين. ونعمل بشكل مستمر على مراقبة قاعدة التكلفة الخاصة بنا للارتقاء بمستوى الكفاءة وتركيز الإنفاق للاستفادة من فرص النمو. وسنواصل خططنا المتعلقة بضخ استثماراتنا في بنيتنا التحتية، تماشياً مع رؤيتنا للتحول إلى مزود رقمي رائد لخدمات الاتصال المتكاملة وتوفير تجارب عالية الجودة لجميع فئات عملائنا».