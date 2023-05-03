«إنجازات» تتعاون مع «أوراكل» لإنشاء بنية تحتية سحابية

أبرمت شركة إنجازات، اتفاقية تعاونها مع شركة أوراكل لإنشاء منطقة مخصصة للبنية التحتية السحابية من «أوراكل» في مراكز بيانات إنجازات. وتهدف الخطوة الجديدة إلى تمكين الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية المحلية في أبوظبي من الوصول إلى التطبيقات وخدمات البنية التحتية السحابية التي تقدمها شركه «أوراكل»، بما ينسجم مع أعلى معايير المتطلبات التنظيمية.وقع الاتفاقية أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات، ونيك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتقنية السحابية في شركة أوراكل على هامش جولة «أوراكل كلاود وورلد أبوظبي»، بحضور الدكتور محمد الكويتي، مدير المركز الوطني للبيانات والتابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الإمارات. وقال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة إنجازات: «أصبح التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا وإتاحة خدماتهم محلياً من أولويات الشركات والحكومات في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع التكنولوجي. وتمثل هذه الشراكة دليلاً واضحاً على التزامنا بتوفير المتطلبات اللازمة، مع استمرار تعزيز جهود حكومة دولة الإمارات في تحقيق التحول الرقمي». ومن جهته، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركه إنجازات: «يسرنا التعاون مع أوراكل لتطوير البنية السحابية المخصصة لإنجازات بهدف تزويد العملاء بالخدمات الأساسية التي تقدمها أوراكل من خلال منصة سحابية تنسجم مع القوانين والمعايير المحلية. وتؤكد هذه الشراكة الدور الريادي الذي تقوده شركه إنجازات في التحول الرقمي الوطني بفضل ما تقدمه من خدمات شاملة، بما فيها السحابات المتعددة وتكامل النظم وتطوير المنصات والأمن السيبراني وتأسيس المشاريع». وبدوره، قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في «أوراكل»: «نلتزم في أوراكل بتعزيز جهود أبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق الأهداف التنموية من خلال توفير أحدث تقنيات الحوسبة السحابية. ويأتي التعاون الجديد مع شركة إنجازات بعد إطلاق منطقتين سحابيتين في دبي وأبوظبي، وذلك لمساعدة العملاء على الوصول إلى الحلول السحابية الأكثر مرونة وابتكاراً والتي تلبي جميع متطلبات توطين البيانات. كما نتطلع للتعاون مع شركه إنجازات لإنشاء مركز للتميز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والتركيز على الابتكار الذي يوفر إمكانات نمو كبيرة في جميع أنحاء المنطقة».