شركة الدار العقارية توضح موقفها بخصوص استثماراتها في مصر

تعقيباً على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام، أصدرت شركة الدار العقارية توضيحاً بخصوص موقفها تجاه استثماراتها في مصر.

وأوضحت الدار، أنها في عام 2021، نفذت أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري في مصر من خلال الاستحواذ على شركة سوديك، والتي تعدّ إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بمصر.

وبعد الاستحواذ، نجحت سوديك في تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه مصري خلال العام 2022، ما يعادل نمواً بنسبة 87% على أساس سنوي.

ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز مكانة سوديك كشركة تطوير عقاري رائدة على المستوى الوطني من حيث الحجم والسمعة. وواصلت الشركة زخم أعمالها خلال العام 2023، حيث وصلت قيمة مبيعاتها والحجوزات على الوحدات السكنية إلى 3.1 مليار جنيه مصري في الربع الأول من العام، ما يعكس الركائز المتينة والجاذبة التي يتمتّع بها السوق العقاري في مصر.

وتتمتّع سوديك بإمكانات نمو واعدة وإيجابية، حيث يبلغ حجم إيراداتها المتراكمة للمشاريع التطويرية ما يقارب 35 مليار جنيه مصري. كما تعمل الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضي التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي.

وأكدت الدار التزامها بكونها مستثمراً استراتيجياً طويل الأجل في السوق المصري.