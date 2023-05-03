برعاية مكتوم بن محمد.. "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" تنطلق 8 مايو

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تنعقد "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، يومي 8 و9 مايو الجاري في مدينة جميرا بدبي لاستشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة.

وسيجمع الحدث الذي يستمر يومين، وينظمه مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول تنظيمي وخبير تكنولوجي عالمي لمناقشة الابتكارات والتحديات في القطاع.

وتأتي استضافة دبي للحدث الاستثنائي العالمي فيما يواصل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار فيها نموه السريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمته عالميًا 305 مليارات دولار بحلول عام 2025.

ووفقًا لتقرير "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي 2022، من المتوقع أن تتضاعف قيمة القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من 135.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار في عام 2027. وتضم قائمة المتحدثين المحليين والدوليين في القمة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبيل ونترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وبراد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل؛ وبيوش غوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك "دبي بي أس سنغافورة"، وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "فرانكلين تمبلتون"، وبراين آرمسترونج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كوين بيس". وقال محمد البلوشي، مدير مركز "إنوفيشن هب" و"فينتك هايف" التابعين لمركز دبي المالي العالمي: "تعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023 حدثاً هامًا في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تضمّ دبي نحو 60 في المائة من إجمالي شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومع نمو القطاع بمعدلات غير مسبوقة، يشكّل الحدث منصة تجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص الواعدة التي تنتظر القطاع، فيما تجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الأسماء والشخصيات في القطاع مع أجندة شاملة تهم المشاركين من مختلف أنحاء العالم." وتوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة فريدة للشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية المتنامية في المنطقة وخارجها.

فمع ازدهار الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري بقطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن موطنًا لأكثر من 800 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 15.5 مليار دولار. وستضم القمة أيضًا سلسلة من الحلقات النقاشية والمحادثات الجانبية وأكثر من 100 جهة عارضة في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويوضح تقرير مؤشر المدفوعات الرقمية 2022، الذي نشرته "ماستر كارد" أنّ المدفوعات الرقمية تكتسب زخمًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر أكثر من 85 في المائة من المشاركين أنهم استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بعيدًا عن التعامل بالأوراق النقدية. ووفقًا لشركة "فيزا"، الراعي المشارك في الحدث، فإن 52 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات قد تخلوا بالفعل عن الأوراق النقدية أو يخططون للتخلي عنها بحلول عام 2024. وتناقش جلسات القمة الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية. وستغطي القمة موضوعات مثل "بناء اقتصادات المستقبل"، و"التشفير والإطار التنظيمي الناشئ"، و"عالم التمويل: أين النساء؟"، و"بناء قطاع مالي مرن ومستدام في عصر التغيير".

وتوفر المناقشات منصة للخبراء لتبادل الرؤى حول القضايا الحالية والمستقبلية في صناعة التكنولوجيا المالية ودورها في تشكيل مستقبل القطاع المالي، فيما تقدم أجندة القمة رؤى قيّمة وفرصًا للتواصل والتعاون.ويمكن للزوار التسجيل لحضور قمة دبي للتكنولوجيا المالية عبر الرابط التالي https://dubaifintechsummit.com/get-involved/#buy-tickets