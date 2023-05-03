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النفط يواصل التراجع وسط ترقب لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة

النفط يواصل التراجع وسط ترقب لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة
3 مايو 2023 10:45

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء بعد هبوطها بنحو خمسة في المئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 71.53 دولار.
وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير.

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ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء لكبح التضخم، كما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري غداً الخميس.


المصدر: وكالات
الفائدة الأميركية
أسعار النفط
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