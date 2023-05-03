الذهب يحوم فوق مستوى 2000 دولار وسط ترقب قرار الفائدة

حومت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2026.10 دولار.

ومن المقرر صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1434.62 دولار.



