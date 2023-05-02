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الاقتصادي

«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار درهم في «برايت سبيد»

«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار درهم في «برايت سبيد»
3 مايو 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «برايت سبيد» Brightspeed الموفرة لخدمات النطاق العريض والاتصالات الهاتفية، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، أن «مبادلة» تستثمر 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) في «بريت سبيد». 
وبهذا الاستثمار، تستحوذ «مبادلة» على حصة أقلية في الشركة إلى جوار صناديق الاستثمار التي تديرها مؤسسة «أبولو جلوبال مانجمنت» المدرجة في بورصة نيويورك والشركات التابعة لها تحت الرمز APO. ويقع المقر الرئيسي لشركة «برايت سبيد» في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، وتعد خامس أكبر مزود محلي لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية، ولديها القدرة على خدمة أكثر من 6.5 مليون منزل وشركة، بشكل أساسي في المناطق النائية والضواحي على مستوى منطقة الغرب الأوسط والجنوب الشرقي الأميركي، وأجزاء من ولاية بنسلفانيا ونيوجيرسي.
وكانت شركة «برايت سبيد» أطلقت عملياتها رسمياً في شهر أكتوبر 2022، وشرعت في بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة، ودشنت خدماتها لعملاء الألياف الضوئية أوائل مارس 2023. من المتوقع أن تصل شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة «برايت سبيد» إلى ما يصل إلى 3 ملايين منزل وشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك العديد من المناطق التي كانت تعاني منذ فترة طويلة من نقص خدمات الألياف الضوئية والتقنيات المتقدمة.
وفي ظل نمو الطلب على أحجام البيانات وخدمات أسرع وموثوقة للاتصالات، نتيجة لارتفاع الخدمات السحابية وتدفق بيانات الفيديو وتطبيقات إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، تلعب شركات مثل «برايت سبيد» دوراً أساسياً في توفير حلول البنية التحتية الرقمية لتلبية تلك المتطلبات.

مبادلة للاستثمار
الإمارات
الاتصالات
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