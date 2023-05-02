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سوق دبي يحقق أكبر وتيرة صعود في 3 أسابيع

سوق دبي يحقق أكبر وتيرة صعود في 3 أسابيع
3 مايو 2023 01:02

أبوظبي (وام) 

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 4.9 مليار درهم، محققاً أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع. وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 619.9 مليار درهم في الجلسة إلى 624.8 مليار درهم، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.77 تريليون درهم. وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.06% أو ما يعادل 37.51 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ 12 أبريل الماضي، ليقفل عند مستوى 3575.56 نقطة، محققاً أعلى مستوياته منذ 10 مايو الماضي. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9714.4 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9520.14 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و565.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 722.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.2 ألف صفقة.

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سوق دبي المالي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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