13 مليار درهم الإيرادات الموحدة لـ «&e» خلال الربع الأول

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال الربع الأول من العام الجاري 13 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 6.6%، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.2 مليار درهم، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.2 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات من &e" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 164 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3%.

وتؤكد نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري الجهودَ المبذولة من قِبَلِ &e في إطار تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية، حيث نجحت في توسيع نطاق عروضها الرقمية، وإطلاق حلول وشراكات جديدة ومبتكرة مع شركات التكنولوجيا الرائدة في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تقوم فيه &e بعمليات دمجٍ واستحواذٍ مدروسة بعناية؛ لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة والعالم، حسب ما أفادت المجموعة في بيان.

منظومة أعمال جديدة متكاملة

كما تعكس نتائج الأعمال خلال الربع الأول من 2023 رؤية مجموعة &e الطموحة في تشكيل منظومة أعمال جديدة متكاملة تتَّسم بالمرونة والقدرة على التكيّف والبقاء في الصدارة، في ظل مختلف الظروف التي تفرضها تداعيات الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.

وأسهم أداء المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 في تعزيز مكانتها العالمية، وذلك من خلال حصولها على تصنيف محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف براند فايننس، كما حافظت "اتصالات من &e" على تصنيفها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحَلَّت ضمن أقوى ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات عالميا، مما يؤكد ريادتها إقليميًّا وعالميًّا.

مرونة الأعمال

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تُظهر نتائج أعمال المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري حجمَ النمو المُحَقَّق على مستوى الإيرادات والأرباح وأعداد المشتركين، وذلك على الرغم من التقلبات القوية لسعر صرف العملة في السوقين المصري والباكستاني، ولكن المرونة التي تتمتع بها المجموعة والجهود المبذولة لتوفير حلول أعمال مبتكرة وأحدث التقنيات الرائدة للمجتمعات التي نخدمها ساهمت في خفض تأثير تلك التداعيات، ونجحنا في بناء تجارب رقمية فريدة مدعومة باستثمارات استراتيجية لتعزيز محفظة أعمالنا".

وأشار دويدار إلى أن "اتصالات من &e في مصر واتصالات الباكستانية نجحتا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية بخدمة العملاء وإثراء تجربتهم الرقمية، وحققتا نموًّا على أساس العائدات بالعملة المحلية. غير أن التقلبات القوية لأسعار صرف الجنيه المصري والروبية الباكستانية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة في السوقين، أثرت على العائدات بعد تحويل قيمتها من العملة المحلية إلى الدرهم الإماراتي، مما انعكس سلبًا على نتائج أعمال المجموعة".

فرص النمو الواعدة

وأضاف: "من خلال العمل على تنفيذ رؤيتنا في خلق نموذج أعمال أكثر تقدمًا وتطورًا، فقد واصلنا جهودنا في اكتشاف العديد من فرص النمو الواعدة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول المبتكرة وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، ويُعَدُّ استحواذ مجموعة &e مؤخَّرًا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App خطوةً استراتيجية أخرى نحو تحوُّلنا إلى مجموعة تكنولوجية تستهدف تقديم المزيد من الخدمات الرقمية الرائدة التي تؤثِّر في حياة عملائنا اليومية، وتسرع في الوقت نفسه من وتيرة النمو".

واختتم دويدار قائلًا: "مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية الواعدة، نسعى إلى تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، بما يرسخ مكانتنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ولن ندخر جهدًا من أجل أن تكون علامتنا التجارية وحلولنا المبتكرة من أبرز دعائم ريادة المستقبل الرقمي، وتحقيق رؤية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة".

أبرز التطورات خلال الربع الأول من عام 2023:



&e:

استحوذت &e مؤخرًا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، باستثمار وصلت قيمته إلى 400 مليون دولار، حيث يأتي هذا الاستحواذ كجزء من استراتيجية &e الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في دعم تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

وأتمَّت المجموعة كذلك وبنجاحٍ الاستحواذَ الكامل على شركة Service Souk DMCC المعروفة باسم Service Market، لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية على منصة «بسمات» (Smiles)، وتقديم المزيد من الخدمات اليومية لعملائها. كما عزَّزت &e مكانَتَها العالمية هذا العام بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، وفقًا لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2023.

كما عزَّزت e& قدراتها في استخدام التقنيات المتطورة من خلال الشراكة مع E-Space؛ وذلك بهدف التطوير الإبداعي للحلول الرقمية السحابية وحلول إنترنت الأشياء المطوّرة باستخدام الذكاء الاصطناعي (Edge AI)، لتعظيم قيمة الاتصال الذكي بلا حدود والحلول الرقمية عبر الأرض والبحر.

إضافة إلى ذلك، دخلت &e في شراكة مع "إنتل" (Intel)؛ بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، مع خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوًى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.

كما عملت المجموعة على توظيف أحدث التقنيات ضمن ركائز أعمالها كافةً، ومن ضِمنها التعاون مع شركة مايكروسوفت لدمج تقنية GPT من مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي Microsoft Azure OpenAI واستكشاف فرص استخدامها ضمن عملياتها الداخلية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات جديدة تتضمن هذه التقنية، وتهدف إلى تعزيز تجارب العملاء ودعم قطاع الإعلام في مهامِّه اليومية.



اتصالات من &e:

حافظت اتصالات من &e، ركيزة أعمال الاتصالات لدى &e، على مكانتها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام، برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100، لتحقِّق بذلك التصنيف الريادي (AAA)، كما صُنِّفَتْ كواحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات في العالم، وفق تقرير Brand Finance Global 500 لعام 2023.

وبهدف توفير التجارب الرقمية والجيل التالي من الحلول التقنية، فقد تعاونت "اتصالات من &e" مع شركة Samsung، بالشكل الذي أسهم في توسيع نطاق شراكتهما الحالية، كما نجحت "اتصالات من &e"، من خلال تعاونها مع شركة Huawei، في نشر واختبار شبكة الجيل الخامس MEC (الحوسبة الطرفية متعددة الوصول) الخاصة والمحمولة.

وأعلنت "اتصالات من &e" عن إطلاق الاتصال عَبْر الأقمار الصناعية للجيل الخامس G SatComs5، وذلك لأول مرة في المنطقة، وتطبيق أحدث الحلول التقنية عَبْر الأقمار الصناعية EUTELSAT QUANTUM، مما أسهم في تعزيز قدرات شبكة الجيل الخامس لديها عَبْر ربطها بالأقمار الصناعية المبرمجة، وفي تعزيز قدراتها على تلبية متطلبات التطبيقات الحالية والمستقبلية.

وبهدف توفير أفضل الحلول المبتكرة، أطلقت "اتصالات من &e" مركزًا جديدًا لعمليات الحماية السيبرانية للهواتف المتحركة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتزويد العملاء من الشركات بخدمات حماية قوية في الوقت الفعلي، وبالشكل الذي يسهم في حماية الهواتف المتحركة من الهجمات الضارة. ونجحت في إطلاق خدمة "مايكروسوفت أزور للحوسبة الطرفية متعددة الوصول الخاصة للمؤسسات (MEC)"، لتصبح من أوائل مشغِّلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير هذه الخدمة لقطاعات متعددة.

&e انترناشونال:

واصلت &e انترناشونال قيادة محفظة أعمالها من الاتصالات والأصول الرقمية مع التركيز على زيادة مرونتها في بيئة اقتصادية تشهد العديد من التحديات. وشمل ذلك التركيز على تكييف معايير الأعمال الحالية مع تطورات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على تنويع محفظة أعمالها من المنتجات؛ بهدف خلق مصادر إيرادات رقمية جديدة، والحفاظ على ريادتها في توفير تجارب رقمية مبتكرة لعملائها.

كما واصلت شركات &e انترناشونال الدولية جهودها الرامية إلى تحسين تجارب العملاء، وبما أسهم في تربُّع هذه الشركات خلال الربع الأول من عام 2023 على المراكز الأولى في الأسواق التي تعمل بداخلها. كما أطلقت &e انترناشونال برنامج e& partner networks؛ لدعم نمو مشغِّلي الاتصالات العالميين، وتوفير الوصول إلى أفضل ممارسات السوق والخدمات المتطورة والمزايا التي تقدِّمها &e لمشغِّلي الاتصالات الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء العالم. وقد أصبحت اتصالات تونس أول شركة تلتحق ببرنامج "e& partner networks"، مما يسهم في دعم النمو المستقبلي للمشغل الوطني التونسي.

كما أطلقت "اتصالات من &e" في مصر، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، شركةً جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومُتَنَاهِيَة الصِّغَر". وتماشيًا مع هدفها في تمكين المستقبل الأخضر، فنشرت &e حل Smart Connected Site، الذي سيسمح لـ"اتصالات من &e" في مصر بفرصة التوفير في تكلفة الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40%.

ومن جانبها، دخلت PTCL في تعاون استراتيجي مع Vodafone لتطوير وتقديم مجموعة متكاملة من خدمات إنترنت الأشياء، حيث يهدف التعاون إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان.



&e الحياة:

حرصت &e الحياة، خلال الربع الأول من عام 2023، على توفير المزيدَ من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها، بما يسهم في تحسين مستوى حياتهم اليومية والارتقاء بها؛ حيث دخلت e& money، ذراع التكنولوجيا المالية والتطبيق المالي الرائد لشركة &e الحياة، في شراكة مع ماستر كارد؛ لتمكين حلول الدفعات المالية حول العالم من خلال استخدام بطاقة حصرية مُسبقة الدفع، وبما يوفِّر المرونة والراحة في الاستخدام عبر البطاقات الفعلية أو الرقمية.

كما أطلقت "evision"، وحدة بث المحتوى الترفيهي التابعة لـ &e الحياة، قناةَ "Golf Life"، التي تبثُّ بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الجولف في المنطقة. كما حصلت "evision" على حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لمباريات الجولف الاحترافي. كما أطلقتْ evision بنجاحٍ منصات OTT في باكستان، ومنصات SHOQ TV لـ PTCL، وTWIST TV لـ"اتصالات من &e" في مصر.

ووقَّعت evision على اتفاقية استراتيجية تُتيح لكل من Starz Play وشركات &e إنترناشونال فرصةَ الحصول على خدمات البث عند الطلب للمحتوى العربي عبْر منصة WATCH IT.

&e المؤسسات:

حقَّقت &e المؤسسات، التي تَقُودُ رحلة التحوُّل الرقمي عبر قطاع الأعمال، إنجازاتٍ ملحوظةً، من خلال تقديم أفضل التقنيات التي من شأنها تمكين الشركات رقميًّا في جميع أنحاء المنطقة.

وقد أطلقت الشركة عرض الاستدامة كخدمة لمساعدة الشركات في رحلة الاستدامة الخاصة بها، وذلك بالشراكة مع Microsoft؛ حيث تم إطلاق خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة" (Microsoft Sustainability Manager)، كعنصر رئيسٍ في العرض.

كما أطلقت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لـ &e المؤسسات، منصةَ SaaS الجديدة UNIFY، التي تمَّ تصميمها بشكل يتوافق مع مشهد تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطور بشكل مستمر، ويسهم في توفير تجربة عملاء سَلِسَة وموحدة.

وتعاونت شركة "e& enterprise IoT & AI"، الشركة المتخصّصة في تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ بهدف بحث فرص تطوير نموذج أعمال تجاري. وسيمكِّن هذا التعاون &e المؤسسات من الاستفادة من خبرات المركز في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج التنبؤ، في حين سيستفيد المركز من موارد وقدرات &e المؤسسات.

&e الاستثمار:

قادت &e الاستثمار، ذراع الاستثمار التكنولوجي لـ &e، الجولة الاستثمارية الأخيرة لمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعّلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، والتي جمعت من خلالها 10 ملايين دولار. وسيتم استخدام هذه العائدات لتسريع نمو almentor بالشكل الذي يمكِّنها من تحقيق هدفها المتمثل في خدمة 10 ملايين متعلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتطلع المنصة إلى الاستفادة من هذا التمويل لتعزيز استثماراتها في قطاع الـ B2C، والتوسُّع في المملكة العربية السعودية.