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67 جهة في الجناح السعودي تعرض 500 منتج سياحي بسوق السفر العربي

زوار لجناح السعودية في سوق السفر (من المصدر)
3 مايو 2023 01:02

دبي (الاتحاد) 

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 تعرض 67 جهة ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة المشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي، أكثر من 500 باقة ومنتج سياحي.
كما يقدم الجناح عروضاً تفاعلية ورقمية يتعايش من خلالها زوار الجناح مع تاريخ وحاضر وطموحات المملكة، ووجهاتها الفريدة ومعالمها البارزة.
وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «السعودية اليوم هي المستثمر الأول عالمياً في مجال السياحة، ووجهة أولى ومثالية لكبار المستثمرين في قطاع السياحة من كل أنحاء العالم، والمملكة الآن تمضي قدماً في رحلتها الواثقة مع مزيد من التفوق والأرقام القياسية والمنجزات، حيث تجاوزت أعداد الزوار القادمين إلى المملكة لأغراض السياحة والعمرة والأعمال، في الربع الأول لهذا العام، ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام المنصرم، كما كُسرت الأرقام القياسية في حضور الفعاليات العالمية والنوعية المقامة سنوياً». 
 وأضاف: حققت السياحة السعودية نجاحات متتالية، حيث سجلت نمواً متسارعاً وصل إلى 121% مقارنة بمعدلات نمو السياحة الدولية في فترة ما قبل الجائحة، كما حققت المملكة 93.5 مليون زيارة في عام 2022، وتعتبر المملكة حاليا أكبر مستثمر في السياحة على مستوى العالم، بتخصيص أكثر من 550 مليار دولار لمشاريع كبرى ووجهات جديدة يتم افتتاحها بحلول عام 2030.

 

 

سوق السفر العربي
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