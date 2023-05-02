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سياحة عجمان تستعرض مشاريع السياحة المستدامة

سياحة عجمان تستعرض مشاريع السياحة المستدامة
3 مايو 2023 01:02

عجمان (وام) 

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 تستعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع شركائها في قطاعات السفر والسياحة والضيافة خلال مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي المشاريع السياحية الرائدة التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للسياحة المستدامة، التي تم تبنيها في رؤية عجمان للسياحة 2030 بهدف أن تصبح وجهة سياحية دولية رئيسة.
وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن مشاركتنا القوية في منصة عجمان الداعمة لشركائنا من شركات السفر والسياحة والضيافة والحكومة ستعزِّز الترويج لوجهة عجمان وتؤكد مكانتها كواحدةٍ من أفضل الوجهات السياحية في دولة الإمارات».
وأضاف: «تأتي مشاركتنا في سوق السفر العربي في ظل النمو المستمر في صناعة السياحة التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبفضل قانون الشراكة الحديث بين القطاعين العام والخاص الذي بدأ حيز التنفيذ في يناير 2023، يتوقع أن يعزز هذا القانون الاستثمار في المشاريع السياحية في السنوات القادمة، مما يشمل تطوير منتجعات فندقية جديدة ومشاريع تنموية سياحية مستدامة».

عجمان
السياحة
السياحة المستدامة
دائرة التنمية السياحية
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