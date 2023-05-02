الاتحاد للطيران توسع شبكة وجهاتها لعام 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قالت فاطمة المهيري نائب رئيس المبيعات في الإمارات لدى الاتحاد للطيران، إن الناقلة تعتزم توسعة شبكه وجهاتها الموسمية لعام 2023 لتضم 5 وجهات منها 3 وجهات صيفية ووجهتان في موسم الشتاء المقبل، بعد النتائج القوية التي حققتها هذه الرحلات خلال العام الماضي.

أوضحت المهيري في تصريحات على هامش مشاركة الاتحاد للطيران في معرض سوق السفر العربي بدبي، أن الوجهات الخمس تشمل تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة في 18 يونيو المقبل، واستئناف رحلات الناقلة الصيفية إلى مدينة مالقة الإسبانية التي حققت أداء قوياً خلال موسم 2022 بمعدل إشغال بلغ نحو 85%، في 18 يونيو المقبل، وإلى ميكونوس اليونانية، اعتباراً من 16 يونيو، فيما تضم الرحلات الموسمية الشتوية كل من كوبنهاجن ودوسلدورف.

وأشارت المهيري، إلى أن إجمالي عدد وجهات شبكة الاتحاد للطيران يصل إلى أكثر من 65 وجهة، بما فيها وجهات الشحن، فيما يبلغ حجم الأسطول حالياً نحو 75 طائرة.

زيادة السعة

وقالت إن الناقلة ستعمل على زيادة السعة إلى عدد من الوجهات لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة في رحلاتها إلى لندن مع استئناف تشغيل 4 من طائرات إيرباص A380 على مراحل مختلفة ابتداء من صيف 2023، بالإضافة إلى زيادة رحلاتها إلى تورونتو اعتباراً من 30 مايو الجاري، بتشغيل رحلة أسبوعية جديدة بين أبوظبي وتورونتو، إضافة إلى الرحلات الستة الأخرى الأسبوعية الحالية، لتوفر للمسافرين خدمة سفر يومية بين الوجهتين، فضلاً عن رحلاتها إلى فرانكفورت بإضافة 4 رحلات جديدة بداية هذا الشهر ليرتفع الإجمالي 11 رحلة أسبوعية.

الطلب على الحجوزات والسفر

وأشارت المهيري إلى أنه في حين تشهد الناقلة نمواً كبيراً في الطلب على الحجوزات والسفر من أبوظبي خاصة إلى الأسواق الرئيسة في أميركا وأوروبا والهند، فإنه في المقابل تتزايد أعداد القادمين إلى أبوظبي بشكل ملحوظ من العديد من الأسواق الدولية، وذلك بفضل السمعة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كوجهة سياحية جاذبة تمتلك العديد من المعالم والأنشطة التي تستقطب السياح من كافة أنحاء العالم.

ترسيخ جاذبية أبوظبي للسياح الدوليين

قالت فاطمة المهيري: إن الناقلة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة في أبوظبي مثل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وميرال والجهات السياحية الأخرى، على ترسيخ جاذبية أبوظبي للسياح الدوليين، ولزيادة الطلب على الوجهة لقضاء العطلات.

وأشارت إلى تقديم الناقلة باقات «الواي-فلاي» لخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وهي باقة «الدردشة» وباقة «التصفح»، التي تسهل التواصل مع الأهل والأصدقاء وتصفح الإنترنت أثناء السفر على طائرات الناقلة عريضة البدن، وذلك طوال مدة رحلتهم عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج ضيف الاتحاد.